সত্যি কি অনিশ্চিত শাকিবের ‘প্রিন্স’, যা জানা গেল
শাকিব খানকে নিয়ে আবু হায়াত মাহমুদ নির্মাণ করছেন ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমা। গত বছরের জুলাইয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় জানানো হয়েছিল, ২০২৬ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। কিন্তু সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, রোজার ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না ‘প্রিন্স’।
মূলত শিল্পীদের ভিসা জটিলতার খবরে নির্ধারিত সময়ে শুটিং শুরু করতে না পারায় এমন গুজব ছড়িয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।
গত ডিসেম্বরে ভারতে প্রিন্স সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নির্মাতারা। ভারতে গিয়ে বিভিন্ন শুটিং স্পট রেকিও করে এসেছেন তারা। নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে প্রিন্সের শুটিং। তার আগে প্রকাশ করা হবে সিনেমার ফার্স্ট লুক।
কিন্তু এখনো সিনেমার ফার্স্ট লুক বা শুটিং কিছুই আলোর মুখ দেখেনি। তাই ছবিটি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আসছে ঈদুল ফিতরের মিছিল থেকে ছিটকে পড়তে পারে এই সিনেমা। সেক্ষেত্রে শাকিব খানের ‘সোলজার’ সিনেমাটি হতে পারে নায়কের ভক্তদের জন্য ঈদ উপহার।
‘প্রিন্স’ ছবিতে শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের গ্যাংস্টার রূপে। এতে তার সঙ্গে দেখা যাবে তাসনিয়া ফারিণকে। গত ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় ফারিণের নাম। গত ১৫ ডিসেম্বর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস থেকে জানানো হয়, এই সিনেমায় থাকবেন অভিনেতা এজাজুল ইসলাম। অভিনয় করবেন বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক অভিনয়শিল্পী। এরপর আর কোনো অগ্রগতি জানায়নি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুটিং হওয়ার কথা দুই দেশের বিভিন্ন লোকেশনে। কিন্তু এখনো শিল্পী ও কলাকুশলীদের ভিসা পাওয়া যায়নি। তাই আটকে আছে শুটিং।
এদিকে ঈদের সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই রোজার ঈদে প্রিন্সের মুক্তির সম্ভাবনা ফিকে হয়ে আসছে বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। সিনেমা মুক্তি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন শাকিবভক্তরাও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা নিজেদের হতাশা ও বিরক্তির কথা জানাচ্ছেন। দায় চাপাচ্ছেন নির্মাতার ওপর। ঘোষণার পর এত সময় পাওয়ার পরও শিল্পী ও টিমের সদস্যদের ভিসা করতে না পারায় সংশ্লিষ্টদের পেশাদারীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।
প্রিন্স সিনেমার নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ভারতের ভিসা না পেলেও দেশেই কিছু অংশের শুটিং শুরু হবে দ্রুতই। কাজ এগিয়ে রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। নির্মাতারা এখনো আশাবাদী কয়েক দিনের মধ্যেই কেটে যাবে ভিসা জটিলতা। অনুমতি পেলেই যত দ্রুত সম্ভব দুই দেশের শিল্পীদের নিয়ে নির্ধারিত লোকেশনে শুটিং হবে। তার আগেই প্রকাশ করা হবে ফার্স্ট লুক।
জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত ভারতের ভিসা না পেলে তৃতীয় কোনো দেশে শুটিংয়ের ভাবনাও আছে নির্মাতাদের। তবে এত অল্প সময়ে নতুন জায়গায় শুটিং পরিকল্পনা করা, শুটিং শেষে সম্পাদনাসহ পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শেষ করে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে কি না- সেই অনিশ্চয়তাও থেকে যাচ্ছে।
এমন পরিস্থিতিতে গতকাল সন্ধ্যায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস থেকে জানানো হয়, প্রিন্স সিনেমা নিয়ে চারপাশে নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে, যা আদতে গুজব ছাড়া কিছু নয়। প্রিন্স টিম শুরু থেকেই তাদের বিভিন্ন আপডেট জানিয়ে এসেছে। চলমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উতরে প্রিন্স টিম এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে প্রিন্স টিম শুটিংয়ে যাচ্ছে এবং সুবিধামতো সময়েই ফার্স্ট লুক, পোস্টার প্রকাশ করা হবে।
শাকিবিয়ানসহ বাংলা সিনেমার সকল ভক্ত অনুরাগীদের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
