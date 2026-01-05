অভিনয়ে আসার আগে কী করতেন প্রবীর মিত্র

অভিনয়ে আসার আগে কী করতেন প্রবীর মিত্র
রুপালি পর্দার নবাব, কিংবদন্তি অভিনেতা প্রবীর মিত্র। ২০২৫ সালের আজকের এই দিনে (৫ জানুয়ারি) না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। অভিনয় দিয়েই যার পরিচয়, সেই প্রবীর মিত্র এক সময় অভিনেতা হওয়ার কথা ভাবেনইনি। বরং রুপালি পর্দায় আসার আগে ছিল তার একেবারে ভিন্ন জীবন।
একাধিক সাক্ষাৎকারে প্রবীর মিত্র নিজেই জানিয়েছিলেন, অভিনয়ে পা রাখার আগে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন ক্রীড়াবিদ। ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশনে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন তিনি। এমনকি দলনেতার দায়িত্বও পালন করেছেন। শুধু ক্রিকেট নয়, এক সময় হকিতেও নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। খেলাধুলার মধ্যেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন এই গুণী অভিনেতা। অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না তার।
তবে জীবনের মোড় ঘুরে যায় হঠাৎ করেই। একসময় অভিনয় যেন চুম্বকের মতো টেনে নেয় তাকে। পরিচালক এইচ আকবরের হাত ধরে ১৯৬৯ সালে ‘জলছবি’ সিনেমার মাধ্যমে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান প্রবীর মিত্র। বন্ধু এটিএম শামসুজ্জামানের সহায়তাতেই মূলত চলচ্চিত্রে তার যাত্রা শুরু। সিনেমাটি মুক্তি পায় ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি। এ সিনেমার মাধ্যমেই নায়ক ফারুকেরও বড়পর্দায় অভিষেক ঘটে।
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নায়ক হিসেবেই অভিনয় করতেন প্রবীর মিত্র। ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমাটি তার অভিনয় জীবনের অন্যতম মাইলফলক হয়ে ওঠে। এ সিনেমার মাধ্যমে দর্শক ও সমালোচকদের নজর কাড়েন তিনি। এরপর একের পর এক সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। আশির দশক থেকে ধীরে ধীরে চরিত্রাভিনেতা হিসেবেও নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেন প্রবীর মিত্র।
২০১৬ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত শেষ সিনেমা ‘শঙ্খচিল’। সিনেমাটি পরিচালনা করেন ভারতের প্রখ্যাত নির্মাতা গৌতম ঘোষ। এতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তার বিপরীতে অভিনয় করেন কুসুম শিকদার। এ সিনেমার পর অসুস্থতার কারণে আর ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো হয়নি প্রবীর মিত্রের, যদিও সুস্থ হয়ে অভিনয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল তার।
জীবনের শেষ প্রান্তে অর্থারইটিজ ও হাঁটুর তীব্র ব্যাথায় দীর্ঘদিন ঘরবন্দি ছিলেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। পরে অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হয়ে হাড় ক্ষয়ের সমস্যায় ভুগতে থাকেন তিনি। নিঃসঙ্গতার মধ্যেই কেটেছে তার শেষ দিনগুলো।
আজ তার প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করা হচ্ছে সেই মানুষটিকে, যিনি ক্রিকেট মাঠ থেকে রুপালি পর্দায় এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এক অনন্য কিংবদন্তি হিসেবে।
