যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্কারজয়ী স্মিথের বিরুদ্ধে মামলা

যৌন হেনস্তার অভিযোগে অস্কারজয়ী স্মিথের বিরুদ্ধে মামলা
হলিউডের অস্কারজয়ী অভিনেতা উইল স্মিথ। বৈচিত্রময় চরিত্রে অভিনয় করে তিনি পেয়েছেন আকাশ ছোঁয়া সাফল্য। একজন র্যাপ গায়ক হিসেবেও সমাদৃত তিনি। তবে নানা সময় নানা বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। সম্প্রতি আবার সমালোচনার মুখে অভিনেতা। তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা এবং প্রতিশোধের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
অভিযোগকারী হিসেবে মামলাটি করেছেন ভায়োলিন শিল্পী ব্রায়ান কিং জোসেফ। তিনি গত বছর স্মিথের সঙ্গে তার বিশ্বব্যাপী ট্যুরে অংশ নিয়েছিলেন।
সংবাদ সংস্থা ভ্যারাইটি জানায়, লস এঞ্জেলেসে গেল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেখানে অভিযোগে বলা হয়েছে, স্মিথের টিমের সঙ্গে কাজ করার সময় আক্রমণাত্মক আচরণ এবং যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন জোসেফ।
মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ব্রায়ান জোসেফকে একটি শোতে পারফর্ম করার জন্য ঠিক করেছিলেন স্মিথ। পরে তাকে তার আসন্ন ট্যুরেও যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সময় জোসেফের অভিযোগ, স্মিথ তাকে বলেছিলেন, ‘তোমার মধ্যে আমি একটি বিশেষ সংযোগ পাই। এটি বিশেষ অনুভূতির।’
স্মিথের ‘বেসড অন আ ট্রু স্টোরি’ ট্যুরের লাস ভেগাস অংশে মার্চে পারফর্ম করেছিলেন জোসেফ। অভিযোগ অনুযায়ী, তার ব্যাগ হারিয়েছিল তখন। পরে হোটেল ব্যবস্থাপনা ব্যাগটি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এর মধ্যে কেউ অবৈধভাবে তার কক্ষে প্রবেশ করেছিল। তার ধারণা ওই ব্যাগ থেকেই চাবিটি চুরি করেছিল অনুপ্রবেশকারী।
কক্ষে ফিরে আসার পর জোসেফ একটি মোছা কাপড়, অন্য কারও নামযুক্ত এইচআইভি ওষুধের বোতল, একটি বিয়ার বোতল, একটি ইয়াররিং এবং একটি নোট পান। নোটে লেখা ছিল, ‘ব্রায়ান, আমি ৫:৩০-এর আগে ফিরব। যা হবে শুধু আমাদের মধ্যে।’ নোটে একটি হৃদয়ও অঙ্কিত ছিল এবং স্বাক্ষর করা ছিল ‘স্টোন এফ’ নামে।
হোটেলের নিরাপত্তা জানিয়েছে, কোনো জোরপূর্বক প্রবেশের চিহ্ন নেই এবং স্মিথের অনুপস্থিতিতে কক্ষে প্রবেশ করতে শুধুমাত্র তার ব্যবস্থাপনা দলের লোকদের অনুমতি ছিল।
জোসেফ মনে করেছিলেন, ‘অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি শিগগিরই কক্ষে এসে যৌন সম্পর্কের চেষ্টা করবে।’ এরপর তিনি এই ঘটনার অভিযোগ হোটেল প্রশাসন, স্মিথের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পুলিশের কাছে জানান।
কিছুদিন পরেই, অভিযোগ অনুযায়ী, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। স্মিথের একজন প্রতিনিধি জোসেফকে জানিয়েছিলেন, ‘সবাই বলছে তোমার সঙ্গে যা ঘটেছে তা মিথ্যা, কিছুই ঘটেনি এবং তুমি সব বানিয়েছ। তাই বলো, কেন তুমি এটা তৈরি করেছ?’
উইল স্মিথ এবং তার প্রতিষ্ঠান ‘ট্রেবল স্টুডিওস ম্যানেজমেন্ট’-এর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, প্রতিশোধ এবং অবৈধ বরখাস্তের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন ব্রায়ান জোসেফ।
অভিযোগে বলা হয়েছে, স্মিথ ও তার টিমের এই কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি মানসিক চাপ এবং আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন।
এলআইএ