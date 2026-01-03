হোটেলে হলিউড তারকা টমি লি জোন্সের মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যু

হোটেলে হলিউড তারকা টমি লি জোন্সের মেয়ের রহস্যজনক মৃত্যু
বছরের শুরুতেই হলিউডে নেমে এলো শোকের ছায়া। ‘নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন’, ‘মেন ইন ব্ল্যাক’-এর মতো জনপ্রিয় হলিউড সিনেমার দাপুটে অভিনেতা টমি লি জোন্সের মেয়ে ভিক্টোরিয়া জোন্সের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর একটি হোটেলের ১৫তলার মৃত পড়ে ছিলেন ভিক্টোরিয়া। কীভাবে তার মৃত্যু হলো, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনো তথ্য মেলেনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, (২ জানুয়ারি) শুক্রবার রাত আনুমানিক তিনটার দিকে ফেয়ারমন্ট হোটেলের ১৫ তলায় ভিক্টোরিয়াকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এক ব্যক্তি। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দ্রুত হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি টিম ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সিপিআর দেওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাকে সেখানেই মৃত ঘোষণা করেন।
‘নিউ ইয়র্ক পোস্ট’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিক্টোরিয়ার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে মাদক সেবন বা আত্মহত্যার আলামতও মেলেনি। ফলে তার মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পাশাপাশি, ওই হোটেলে তিনি আদৌ অতিথি ছিলেন কি না, তাও এখনও স্পষ্ট নয়। যদি অতিথি না হয়ে থাকেন, তাহলে গভীর রাতে তিনি কীভাবে হোটেলের ১৫ তলায় পৌঁছালেন? ঘটনার তদন্ত চলছে।
আরও পড়ুন:
জুবিন গার্গের স্মৃতি রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ
বিএনপি’র নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে মনির খান
দুঃসংবাদ দিলেন সংগীতশিল্পী তৌসিফ
৩৪ বছর বয়সী ভিক্টোরিয়া জোন্স নিজেও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাবার সঙ্গে ‘মেন ইন ব্ল্যাক ২’ সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি ‘দ্য থ্রি বারিয়ালস অব মেলকুইয়াডেস এস্ট্রাডা’ এবং জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘ওয়ান ট্রি হিল’-এ তার অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছিল।
ভিক্টোরিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হলিউড। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না।
এমএমএফ/আরএমডি