মার্চে আসছে বিটিএসের নতুন অ্যালবাম

প্রকাশিত: ১১:২৩ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
মার্চে আসছে বিটিএসের নতুন অ্যালবাম
জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএস

দক্ষিণ কোরিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীত গোষ্ঠী বিটিএস। আসছে মার্চ মাসে নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করবে দলটি। এরপর বিশ্বপর্যটনের জন্য রওনা দেবে। বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দিয়েছে ব্যান্ডটি।

বিটিএস ২০২২ সাল থেকে স্ব-ঘোষিত বিরতিতে ছিল। এই সময়কালে গোষ্ঠীর সকল সদস্য দক্ষিণ কোরিয়ার বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা সম্পন্ন করেছিলেন।

গত বছর সাতজন সদস্যই সামরিক সেবা শেষ করে মুক্তি পেয়েছেন। এরপর ব্যান্ডটি ২০২৬ সালের বসন্তকালে তাদের কামব্যাকের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

বৃহস্পতিবার তারা নিশ্চিত করেছে, মার্চ ২০ তারিখে নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করা হবে। তারপর বিশ্বপর্যটনের জন্য যাত্রা শুরু হবে।

অ্যালবামের নির্দিষ্ট তারিখটি সদস্যদের হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে তাদের অফিসিয়াল ফ্যান ক্লাবের পেইড সদস্যদের জানানো হয়। পরে তাদের লেবেল বিগ হিট মিউজিক এটি নিশ্চিত করে।

বিটিএসের টিম লিডার আরএম চিঠিতে লিখেছেন, ‘আমি অন্য কারো চেয়ে অনেক বেশি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি অ্যালবাম ও গানগুলোর জন্য।’

নতুন অ্যালবাম বা বিশ্বপর্যটনের সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য এখনও জানানো হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এই অ্যালবাম হবে ব্যান্ডের প্রথম অ্যালবাম ‘প্রুফ’র পর সবচেয়ে বেশি সফল। ‘প্রুফ’ ২০২২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বাধিক বিক্রি হওয়া রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃত।

বিটিএস কেবল দেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী সংগীতের ক্ষেত্রেও একটি বিস্তৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তারা স্পটিফাইতে সর্বাধিক স্ট্রিম হওয়া গোষ্ঠী হিসেবে রেকর্ড ধরে রেখেছে। প্রথম কে-পপ শিল্পী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বিলবোর্ড ২০০ এবং বিলবোর্ড আর্টিস্ট ১০০ চার্টের শীর্ষে পৌঁছেছে।

 

