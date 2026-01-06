  2. বিনোদন

ওমরাহ করে দেশে বেড়াতে এসেছেন প্রবাসী রিয়া

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফারজানা রিয়া চৌধুরী

মডেল ও অভিনেত্রী ফারজানা রিয়া চৌধুরী এখন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় এই মডেল এখন পুরোপুরি সংসারে মনোযোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে থাকা রিয়া সম্প্রতি ফিরেছেন ঢাকায়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় ফেরার আগে ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন সৌদি আরব।

পরিবার নিয়ে রিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি ঢাকার কয়েকজন তারকার সঙ্গে আড্ডায় বসেছিলেন তিনি। সেখানে দেখা গেছে রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ কানিজ আলমাস খান, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ, ফ্যাশন হাউজ বিশ্বরঙ-এর স্বত্বাধিকারী বিপ্লব সাহা ও নৃত্যশিল্পী তান্না খানসহ আরও অনেককে।

জানা গেছে, গত ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসেন রিয়া। দেশে ফেরার আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি সৌদি আরবে গিয়েছিলেন ওমরাহ করতে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার সোবহানবাগের একটি রেস্টুরেন্টে ছিল বিশেষ এক আড্ডা। সেখানেই রিয়ার সঙ্গে দেখা হয় উল্লেখিত তারকাদের। রিয়ার দেশে বেড়াতে আসা উপলক্ষে এ আড্ডার আয়োজন করা হয়।

আড্ডার অন্যতম আয়োজক বিপ্লব সাহা বলেন, ‘বিনোদন অঙ্গনের কোনো কিছুর সঙ্গেই রিয়া এখন আর জড়িত নন। পরিবার নিয়ে নিজের মতো আছেন তিনি। আমরা যারা তার কাছের মানুষ, তারা সেই ব্যাপারটিকে সম্মান জানাই। দেশে আসার পর কথা প্রসঙ্গে কাছের কয়েকজনকে নিয়ে আড্ডার পরিকল্পনা হয়, সেভাবেই একত্র হওয়া। কয়েক ঘণ্টা গল্প-আড্ডায় আমাদের সময় কেটেছে।’ তিনি জানান, এ সপ্তাহেই পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরবেন রিয়া।

নব্বই দশকের শেষদিকে একটি ক্রিমের বিজ্ঞাপনচিত্রের মাধ্যমে পরিচিতি পান রিয়া। ওই বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল ছিল ‘কী মিষ্টি মিষ্টি অপলক দৃষ্টি…’। সেখানে আরেক মডেল পল্লবের সঙ্গে তার উপস্থিতি দর্শকদের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। পরে অভিনয়েও যুক্ত হন তিনি। বিয়ের পর অভিনয় ও মডেলিং থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন রিয়া।

