ভেঙে গেল দুই সুপারস্টারের বিশ বছরের সংসার

প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ভেঙে গেল দুই সুপারস্টারের বিশ বছরের সংসার
মিউজিক তারকা কিথ আরবান ও অস্কারজয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান

অস্কারজয়ী নিকোল কিডম্যান এবং কান্ট্রি মিউজিক তারকা কিথ আরবান। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ করেছেন তারা। ন্যাশভিলের একটি আদালত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি, ২০২৬) তাদের বিবাহবিচ্ছেদের চূড়ান্ত আদেশ জারি করেছে। এতে করে দুই সুপারস্টার এখন আইনত অবিবাহিত।

নিকোল কিডম্যান গত সেপ্টেম্বরে (২০২৫) আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, দম্পতি ইতিমধ্যেই সন্তানদের হেফাজত এবং যৌথ সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছেন। তাদের দুই কিশোরী কন্যা সানডে রোজ (১৭) এবং ফেইথ মার্গারেট (১৫) মূলত কিডম্যানের সঙ্গে ন্যাশভিলে থাকবেন। যদিও কিথ আরবানও নিয়মিত সময় কাটাবেন তাদের সঙ্গে।

দম্পতি উভয়েই সন্তান ও স্ত্রী-স্বামীর ভরণপোষণের দাবি ত্যাগ করেছেন এবং যৌথ সম্পত্তি সমানভাবে ভাগাভাগি করেছেন। এই সমঝোতার মাধ্যমে তাদের বিচ্ছেদ মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজকের দিনে এই চিত্র খুব কমই দেখা যায়।

নিকোল কিডম্যান এবং কিথ আরবান ২০০৫ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে পরিচিত হন এবং ২০০৬ সালে সিডনিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই দশকের মধ্যে তারা একাধিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে উপস্থিত থেকে নিজেদের দম্পতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ সময় তারা একসঙ্গে লাল গালিচায় উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখিয়েছেন অস্কার, মিউজিক অ্যাওয়ার্ড এবং অন্যান্য বড় ইভেন্টে।

বিচ্ছেদের পর কিডম্যান ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছেন। নতুন বছরে তিনি মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। যা এই বার্তা দিচ্ছে , অতীতকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।


দুদিকে বেঁকে গেছে আজ দুই তারকার পথ

কিডম্যানের জন্য এটি তার দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদ। এর আগে তিনি টম ক্রুজের সঙ্গে ১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিবাহিত ছিলেন। আর কিথ আরবানের এটি প্রথম বিবাহবিচ্ছেদ।

বিবাহবিচ্ছেদের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিনোদন জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিকোল কিডম্যানের ভক্তরা তার শক্তি এবং ইতিবাচক মনোভাবের প্রশংসা করছেন। বিচ্ছেদের পরও তিনি তার পরিবার এবং মেয়েদের প্রতি দায়িত্ববোধে অটল রয়েছেন।

 

