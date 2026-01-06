  2. বিনোদন

‘তুরিন হর্স’ খ্যাত নির্মাতা বেলা তার আর নেই

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
‘তুরিন হর্স’ খ্যাত নির্মাতা বেলা তার আর নেই
বেলা তার। ছবি: সংগৃহীত

 

বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রভাবশালী ও নিরীক্ষাধর্মী নির্মাতা বেলা তার আর নেই। আজ (৬ জানুয়ারি) ভোরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন হাঙ্গেরির এই কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

হাঙ্গেরির জাতীয় সংবাদ সংস্থা এমটিআই জানিয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে নির্মাতা বেন্সে ফ্লিগাউফ এক বিবৃতিতে বেলা তারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় শহর পেচে জন্মগ্রহণ করেন বেলা তার। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া একটি ক্যামেরা দিয়েই শুরু হয় তার চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা। পরবর্তীতে তিনি হাঙ্গেরির খ্যাতনামা নিরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান বেলা বালাজ স্টুডিওতে যুক্ত হন। সেখান থেকেই ১৯৭৭ সালে নির্মাণ করেন তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ফ্যামিলি নেস্ট’।

১৯৮৮ সালে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় তার নির্মিত ‘ড্যামনেশন’। সিনেমাটি হাঙ্গেরির প্রথম স্বাধীন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্য লেখেন বেলা তার। পরবর্তী সময়েও তারা ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করেছেন।

বিশ্বজুড়ে বেলা তার সবচেয়ে বেশি পরিচিত ৭ ঘণ্টা দীর্ঘ চলচ্চিত্র ‘সাতানতাঙ্গো’র জন্য। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন ও তার পরবর্তী সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি আজও চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের কাছে এক অনন্য উদাহরণ।

২০১১ সালে ‘দ্য তুরিন হর্স’ নির্মাণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেন বেলা তার। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের গড়ে তুলতে মনোযোগী হন এই কিংবদন্তি। হাঙ্গেরি, জার্মানি ও ফ্রান্সের বিভিন্ন চলচ্চিত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন তিনি।

দীর্ঘ শট, সাদা-কালো ভিজ্যুয়াল, নীরবতা এবং বিষণ্ন, পরিত্যক্ত প্রেক্ষাপট—এই স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলীর জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিলেন বেলা তার। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব চলচ্চিত্র এক অসাধারণ স্রষ্টাকে হারাল বলে মনে করছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষকরা।

