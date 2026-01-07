এখন অনুতপ্ত এই তরুণ অভিনেতা
ফেসবুকে এক ভিডিওবার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ছোট পর্দার অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে নিজের প্রেমজীবনের কথা তুলে ধরেন তিনি। তা নিয়ে এখন অনুতপ্ত এই তরুণ অভিনেতা।
ওই ভিডিওতে জোভান এমন সব কথা বলেছিলেন, যা নিয়ে তিনি নিজেই বিব্রত। ওই কথাগুলো স্ক্রিপ্টেড উল্লেখ করে জোভান আজ (৭ জানুয়ারি) বুধবার নিজের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘রিসেন্টলি একটি সাক্ষাৎকারে আমি কিছু ভুল কথা বলেছি। যে কারণে আমি আজ সবার সামনে বলতে চাই যে, কথাগুলো আমি বলেছি, সেসব মন থেকে আসেনি। কথাগুলো স্ক্রিপটেড ছিল। এগুলো সাজানো ছিল।’
জোভান বলেন, ‘আমি সেদিন অনুষ্ঠানে যা বলেছি, সেগুলো শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি আসলে অনুষ্ঠানে একটু বেশিই বলে ফেলেছি। এগুলো বলা আমার ঠিক হয়নি।’ জোভান বলেন, ‘দুঃখিত, আমার অতটা বলা ঠিক হয়নি। বেশি বলায় আমি অনুতপ্ত, খুবই লজ্জিত সমাজ ও বউয়ের কাছে। আমি আশা করি, আমার বউ আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।’ এরপরে মজা করে ফারহান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আর তো কিছু বলার নাই, সবই বলেছি।’
ভিডিওটি করার সময় পাশেই ছিলেন জোভানের স্ত্রী। কথা বলার সময় বারবার ভুলে যাচ্ছিলেন বলে হেসে ফেলছিলেন দুজনই। অনুরাগীদের বুঝতে বাকি নেই যে, কনটেন্ট বানানোর উদ্দেশেই ভিডিওটি করছেন দুজন।
মজার ছলে হলেও বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নেননি নেটিজেনরা। অনেকে বলছেন, এসব নিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা মোটেও ঠিক নয়।
পডকাস্ট শো ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’তে অতিথি হয়েছিলেন জোভান। রুম্মান রশীদ খানের সঞ্চালনায় ওই পডকাস্টে জোভান বলেছিলেন, ‘অভিনয় শুরু করার বেশ কয়েক বছর পর আমার একটি সম্পর্ক হয়েছিল, যার ব্যাপ্তি ছিল মাত্র এক মাস। সে সম্পর্কে আমি এত গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে, সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর নিজেকে সামলাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে শিশুদের মতো কান্না করেছিলাম।’
জোভান বলেছিলেন জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাগুলোই তাকে অভিনেতা হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। গত ৩ জানুয়ারি রাত ৮টায় মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ প্রচার হয় পর্বটি।
