অপরাধী হয়ে আসছে নতুন রবিন হুড

অপরাধী হয়ে আসছে নতুন রবিন হুড
রবিন হুড মানেই ধনীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গরিবের হাতে তুলে দেওয়া এক মহানায়ক। এমন চেনা ধারণাকেই ভেঙে দিচ্ছে আসন্ন সিনেমা ‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’। এই ছবিতে বীরত্বের গৌরব নয় বরং অপরাধবোধ, রক্তপাত আর আত্মগ্লানিতে জর্জরিত এক ভিন্ন রবিন হুডের মুখোমুখি হবেন দর্শক।
সম্প্রতি সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ২৪। সেখানে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়া এক রবিন হুডকে দেখা যায়। তার কণ্ঠে শোনা যায় গভীর অনুশোচনা। তিনি বলছেন, ‘আমি এত মানুষ হত্যা করেছি, তার কোনো হিসাব নেই। এটা একটা অভিশাপ।’
এই সিনেমায় রবিন হুড চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিউ জ্যাকম্যান। ট্রেলারে তার উপস্থিতি একেবারেই অচেনা। পরোপকারী নায়ক নয়, বরং দীর্ঘদিনের সহিংসতা ও হত্যার স্মৃতি বহন করা এক ক্লান্ত মানুষ। যুদ্ধের সময় মারাত্মক আহত হওয়ার পর রবিন হুডের জীবনে আসে এক রহস্যময়ী নারী। তার সহায়তায় সে বেঁচে ফেরে। তবে বেঁচে ফেরা মানেই মুক্তি নয়। তাকে মুখোমুখি হতে হয় নিজের অতীতের ভয়াবহ কর্মফলের।
রহস্যময়ী ওই নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোডি কোমার। তার উপস্থিতি রবিন হুডের জীবনে যেমন আশ্রয় হয়ে আসে তেমনি খুলে দেয় অতীতের অন্ধকার দরজাও।
‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’ সিনেমাটি পরিচালনা ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাইকেল সারনোস্কি। এর আগে তিনি ‘পিগ’ ও ‘আ কোয়ায়েট প্লেস: ডে ওয়ান’-এর মতো প্রশংসিত সিনেমা নির্মাণ করেছেন।
সিনেমাটিতে রহস্যময়ী এক নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোডি কোমার
এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, ‘রবিন হুড আসলে একজন দস্যু। সে অনেক ভয়াবহ কাজ করেছে। সে এত দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিল যে নিজের নামে গড়ে ওঠা বীরত্বগাথা ও লোককথা নিজ চোখেই দেখতে পেরেছে।’
উত্তর আয়ারল্যান্ডে চিত্রায়িত এই সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত আছেন হিউ জ্যাকম্যান। চলতি বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’।
