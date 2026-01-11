‘ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম’, আত্মহত্যার চেষ্টার পর গায়িকার ভিডিও বার্তা

‘ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম’, আত্মহত্যার চেষ্টার পর গায়িকার ভিডিও বার্তা
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লাইভে এসে কথা বলা এবং পরবর্তীতে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় নেটদুনিয়ায় তীব্র আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দী। স্বামী প্রবাহের সঙ্গে দাম্পত্য কলহ, শ্বশুরবাড়ির অভিযোগ ও মানসিক চাপে ভেঙে পড়ার বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা ও বিতর্ক।
এই পরিস্থিতির মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় একটি ভিডিও বার্তায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দেবলীনা।
ভিডিওতে আত্মহত্যার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘদিন অপমান ও মানসিক চাপ সহ্য করেও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে একপর্যায়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নেন।
দেবলীনাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি জানি, যে পথ আমি বেছে নিয়েছিলাম তা একেবারেই ঠিক ছিল না। কিন্তু যা কিছু ঘটেছে, সবটাই ভালোবাসার জায়গা থেকেই।’
লাইভে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে বলা কথার নানা ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলেও দাবি করেন এই সংগীতশিল্পী। একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ডিভোর্স নিয়ে যে চাপ তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়েও মুখ খোলেন তিনি।
বাঁয়ে স্বামীর সঙ্গে দেবলীনা নন্দী, ডানে হাসপাতালে শিল্পী
দেবলীনা স্পষ্টভাবে জানান, তিনি কখনোই বলেননি যে তার স্বামী প্রবাহ খারাপ মানুষ। তার ভাষায়, ‘বাইরে থেকে সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসা যত সহজ মনে হয়, বাস্তবে তা মোটেও ততটা সহজ নয়। প্রবাহকে ভালোবাসি বলেই এতদিন সব সহ্য করেছি। ভালোবাসা না থাকলে সেখানে থাকা সম্ভব হতো না।’
অর্থ বা সম্পদের জন্য বিয়ে করার অভিযোগও নাকচ করেন দেবলীনা। তিনি জানান, যে গাড়ি তিনি ব্যবহার করেন, তা নিজের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা। প্রবাহকে চেনার আগেই সেই গাড়ি কিনেছিলেন তিনি।
শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন তিনি। দেবলীনার দাবি, স্বামী যখন তাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, তখনই শ্বশুরবাড়িতে আপত্তি শুরু হতো। এমনকি একসময় শ্বশুর-শাশুড়ি আলাদা থাকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তবে প্রবাহের কাছে মায়ের কথাই চূড়ান্ত হওয়ায় তাদের সম্পর্কে বারবার অশান্তি তৈরি হতো। তবুও সংসার বাঁচাতে তিনি একাধিকবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
বর্তমানে দেবলীনা মানসিকভাবে অনেকটাই স্থিতিশীল। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আপাতত তাকে বিশ্রামে থাকতে হবে।
এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দেবলীনাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বা স্বামী প্রবাহের তরফে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
সূত্র: দ্য ওয়াল
