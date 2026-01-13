অশ্লীলতায় ভরপুর টিজার, তোপের মুখে যশের ‘টক্সিক’

অশ্লীলতায় ভরপুর টিজার, তোপের মুখে যশের ‘টক্সিক’
‘কেজিএফ’খ্যাত তারকা যশ আবারও ফিরছেন পর্দায়। তার অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ‘টক্সিক’ সিনেমার টিজার প্রকাশ হয়েছে। তবে সেই টিজার নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র বিতর্ক। টিজারে অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে কর্ণাটক রাজ্য মহিলা কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে আম আদমি পার্টির (এএপি) মহিলা শাখা।
অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গীতু মোহানদাস পরিচালিত ‘টক্সিক’-এর টিজারটি অশ্লীলতায় ভরপুর। এতে এমন কিছু ভিজ্যুয়াল রয়েছে যা নারী ও শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে কন্নড় সংস্কৃতির মূল্যবোধকেও আঘাত করছে টিজারটি।
এএপি’র মহিলা শাখার অভিযোগ, কোনো ধরনের বয়সভিত্তিক সতর্কতা বা কনটেন্ট ওয়ার্নিং ছাড়াই টিজারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
আরও পড়ুন
‘নগ্নতার জন্য আপনাকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত’, অভিনেত্রীর খোঁচা
কথিত ব্যবসায়ী প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বাইয়ে ধরা পড়লেন তৃপ্তি দিমরি
তাদের দাবি, অবিলম্বে টিজারটি প্রত্যাহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হোক।
এ বিষয়ে এএপি’র রাজ্য সম্পাদক উষা মোহন বলেন, ‘রাজ্য মহিলা কমিশনের উচিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সরকার ও পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া এই ধরনের কনটেন্ট যেন আর জনসমক্ষে না থাকে। সামাজিক নৈতিকতা রক্ষা করা এখন সময়ের দাবি।’
তিনি ভবিষ্যতে এমন বিতর্কিত ও আপত্তিকর কনটেন্ট প্রকাশ ঠেকাতে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিও জানান।
এদিকে কর্ণাটক রাজ্য মহিলা কমিশন অভিযোগটি গ্রহণ করেছে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিষয়টি তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।
প্রসঙ্গত, যশের ৪০তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ৮ জানুয়ারি ‘টক্সিক’-এর টিজার প্রকাশ করা হয়। টিজারে যশের সঙ্গে একটি গাড়ির ভেতরে এক নারীর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি নিয়েই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত।
অন্ধকার ও স্টাইলাইজড আবহে ধারণ করা সেই দৃশ্যটি সংলাপের তুলনায় ভিজ্যুয়াল ইঙ্গিতের ওপর বেশি নির্ভরশীল। দৃশ্যটি একাংশের দর্শকের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে।
‘টক্সিক’ সিনেমায় যশের সঙ্গে অভিনয় করছেন নয়নতারা, রুক্মিণী বসন্ত, কিয়ারা আদভানি, হুমা কুরেশি ও তারা সুতারিয়া।
সব মিলিয়ে, মুক্তির আগেই ‘টক্সিক’ এখন আলোচনার কেন্দ্রে। চরিত্র বা গল্প নয়, বরং টিজারের বিতর্কই সিনেমাটিকে এনে দিয়েছে বাড়তি উত্তাপ।
এলআইএ