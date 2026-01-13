নিজের অফিস থেকেই আমির খানকে বের করে দিলো নিরাপত্তাকর্মীরা
বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খান। তার নামের সঙ্গেই নিখুঁত অভিনয়ের গল্প জড়িয়ে। তাকেই যদি নিজের অফিস থেকে নিরাপত্তাকর্মীরা ধরে বের করে দেন তবে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে ঠিক এমনই এক দৃশ্য দেখা গেছে।
তবে আতঙ্কের কিছু নেই। পুরো ঘটনাই ছিল মজার ছলে বানানো একটি প্রচারমূলক ভিডিও। এর নেপথ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা সুনীল গ্রোভার।
ভিডিওর শুরুতে দেখা যায়, কৌতুকাভিনেতা ও পরিচালক বীর দাস আমির খানের অফিসে প্রবেশ করছেন। ঘরের ভেতরে আমির খানের পোশাক ও ভঙ্গিতে বসে আছেন সুনীল গ্রোভার। এতটাই নিখুঁত যে প্রথম দেখায় তাকেই আসল আমির বলে মনে হয়।
আরও পড়ুন
অশ্লীলতায় ভরপুর টিজার, তোপের মুখে যশের ‘টক্সিক’
‘নগ্নতার জন্য আপনাকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত’, অভিনেত্রীর খোঁচা
প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও সুনীলের অভিনয়ের জালে পুরোপুরি আটকে যান বীর দাস। সুনীল তখন আমিরের ভঙ্গিতে বীরকে অভিনন্দন জানিয়ে তার প্রথম সিনেমা ‘হ্যাপি পাটেল’-এর ভূয়সী প্রশংসা শুরু করেন।
সুনীল বলেন, ‘আমি তোমার জন্য গর্বিত। তুমি দারুণ একটা সিনেমা বানিয়েছ।’
নাটকীয়তা বাড়িয়ে তিনি বীরের হাতে তুলে দেন একটি বড় অঙ্কের বোনাস চেক। সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, ‘এই সিনেমা সুপারহিট হবেই। না হলে আমার নাম আমির খান নয়! অস্কারও পাবে। সিক্যুয়ালের জন্য আগাম চেক রেখে দাও।’
ঠিক এই সময়েই ঘরে ঢোকেন আসল আমির খান। নিজের নকল দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং চিৎকার করে জানতে চান, ‘এটা কে?’ কিন্তু সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটে তখনই বীর দাস উল্টো আসল আমিরকেই চিনতে পারেন না।’
এতেই আমির আরো রেগে যান। অন্যদিকে সুনীল উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘ভাইসাব, আপনি কে?’
চূড়ান্ত বিভ্রান্ত বীর দাস তখন আসল আমিরের দিকে আঙুল তুলে বলেন, ‘উনিই তো সুনীল গ্রোভার!’
এই কথা শুনে ক্ষুব্ধ আমির নিরাপত্তারক্ষীদের ডাকেন। কিন্তু এখানেই আসে বড় টুইস্ট। সিকিউরিটি গার্ডরা ঘরে ঢুকতেই সুনীল তাদের হাতেও মোটা অঙ্কের চেক ধরিয়ে দেন। ফলাফল বিভ্রান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা আসল আমির খানকেই টেনে-হিঁচড়ে অফিসের বাইরে বের করে নিয়ে যান!
পুরো ঘটনাটি যে নিছক অভিনয়, তা পরে জানা যায়। আসলে এটি নেটফ্লিক্সের ‘দ্য কপিল শর্মা শো’ ও আমির খানের আসন্ন ছবি ‘হ্যাপি পাটেল’-এর প্রচারমূলক ভিডিও।
এদিকে সুনীল গ্রোভারের এই ‘আমিরি’ অভিনয় নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন আমির খান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি এটাকে মিমিক্রি বলব না। অভিনয়টা এতটাই নিখুঁত ছিল যে মনে হচ্ছিল নিজেকেই দেখছি। আমি এত জোরে হেসেছি যে শ্বাস নিতে পারছিলাম না।’
এলআইএ