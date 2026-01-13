প্রথমবারের মতো মঞ্চে আসছে ‘দ্য সি অব সাইলেন্স’
‘দ্য সি অব সাইলেন্স’ নিয়ে প্রথমবারের মতো মঞ্চে আসছে নতুন নাট্যদল থেসপিয়ানস দ্য ঢাকা। শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনা দেন তাজউদ্দিন তাজু।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হবে। পরদিন শুক্রবার একই মিলনায়তনে নাটকটির আরও দুটি প্রদর্শনী হবে। প্রথম প্রদর্শনী বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ও দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে।
নাটকের গল্পে দেখা যাবে, ভিয়েতনামের হাইফোং বন্দর থেকে যাত্রা করে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ, গন্তব্য লন্ডন। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষে ভরা এই জাহাজে এক ছোট্ট পরিবারের উপস্থিতি যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মাঝে এক আলাদা গল্পের সূচনা। যেখানে আছেন সোফিয়া, তার স্বামী ডেভিড আর কিশোরী কন্যা জেনি।
এক ঝড়ের রাতে তাদের সম্পর্কের সীমারেখা মুছে দেয় সমুদ্রের ঢেউ, আকাশের মেঘ আর ঝোড়ো হাওয়ায় এক অপরিচিত মাউথ অর্গানের সুর। ধীরে ধীরে খুলে যায় মানুষের স্মৃতি, ভয় আর গোপন অতীতের পরত। জাহাজের দুলুনির মতোই চরিত্রগুলোর জীবনে ওঠানামা করে সন্দেহ, ভালোবাসা, অপরাধবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।
সত্য ও ভ্রম, ভালোবাসা ও ঘৃণার মধ্যে তৈরি হয় এক ভয়ংকর দোলাচল।
থেসপিয়ানস দ্য ঢাকা জানিয়েছে, হলের কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করা যাবে। পাশাপাশি নাট্যদলের ফেসবুক পেজে দেওয়া নম্বরে কল করেও টিকিট পাওয়া যাবে।
এলআইএ