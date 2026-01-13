ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান, শ্রীলীলার সিনেমা নিষিদ্ধের দাবিতে তোলপাড়

ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান, শ্রীলীলার সিনেমা নিষিদ্ধের দাবিতে তোলপাড়
বলিউডে সিনেমা নিষিদ্ধের দাবি নতুন কিছু নয়। অতীতে একাধিক ছবিকে ঘিরে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিতর্ক দেখা গেছে। তবে এবার সেই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এল শিবকার্তিকেয়ন ও শ্রীলীলার নতুন সিনেমা ‘পরাশক্তি’। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অপমান এবং ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে ছবিটি নিষিদ্ধের ডাক দিয়েছে তামিলনাড়ু যুব কংগ্রেস।
দেশটির গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত ১২ জানুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয় তামিলনাড়ু যুব কংগ্রেস। বিবৃতিতে তারা দাবি করে, ‘পরাশক্তি’ সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধীকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সংগঠনটির অভিযোগ, ছবির একটি দৃশ্যে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রকে খলনায়কের মতো দেখানো হয়েছে। তার মুখে এমন সংলাপ বসানো হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের কোনো মিল নেই।
যুব কংগ্রেসের বক্তব্যে বলা হয়, ‘জাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা প্রয়াত নেতানেত্রীদের নিয়ে কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিকর গল্প দেখানো যায় না। এর কোনো আইনি বা নৈতিক ভিত্তি নেই। ছবিতে একের পর এক এমন দৃশ্য রাখা হয়েছে, যার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।’
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, সিনেমার আরেকটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস সরকার নাকি পোস্ট অফিসের সব ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দিতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তামিলনাড়ু যুব কংগ্রেস এই তথ্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করেছে।
সংগঠনটির অভিযোগ, এমন একাধিক দৃশ্য ‘পরাশক্তি’ ছবিতে রয়েছে, যা শুধু ইতিহাস বিকৃতিই নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনোভাবের প্রতিফলন। তাই তারা ছবির সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত দৃশ্যগুলো অবিলম্বে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।
শ্রীলীলা
একই সঙ্গে সিনেমার নির্মাতাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। যুব কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই দাবি মানা না হলে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার জন্য আরও কঠোর আন্দোলনে নামবে তারা।
এদিকে এই বিতর্কে এখনো নির্মাতা বা অভিনয়শিল্পীদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে মুক্তির আগেই এমন তীব্র রাজনৈতিক প্রতিবাদে ছবিটি নিয়ে আলোচনা আরও তুঙ্গে উঠেছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
