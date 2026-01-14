জেফার-রাফসানের বিয়ের ছবি ও ভিডিওতে হাসির বন্যা

জেফার-রাফসানের বিয়ের ছবি ও ভিডিওতে হাসির বন্যা
জনপ্রিয় উপস্থাপক রাফসান সাবাব ও সংগীতশিল্পী-অভিনেত্রী জেফার রহমান আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিয়ে করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। বিয়ের পর রাফসান নিজেই ফেসবুকে কিছু ছবি ও একটি ভিডিও পোস্ট করেন। মুহূর্তেই সেগুলো ভাইরাল হয়ে যায়।
তবে ভালোবাসার পাশাপাশি সেখানে দেখা গেছে ট্রল, কটাক্ষ ও বিতর্কিত মন্তব্যেরও ছড়াছড়ি।
রাফসানের পোস্ট করা বিয়ের ছবিগুলোতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পড়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ছবির পোস্টে রিয়েক্ট পড়েছে প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে ‘হা হা’ রিয়েক্ট, যার সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজারেরও বেশি। এছাড়া প্রায় ৩৩ হাজার লাভ রিয়েক্ট এবং ৩০ হাজার লাইক দিয়েছেন নেটিজেনরা। অজানা কারণে অনেকে আবার এংরি ও কান্নার রিয়েক্টও দিয়েছেন।
আরও পড়ুন
জেফারের সঙ্গে বিয়ের ছবি প্রকাশ করে যা বললেন রাফসান
সাবেক স্ত্রীর জন্মদিনের রাতে ছড়ালো রাফসানের দ্বিতীয় বিয়ের খবর
শুধু ছবিই নয়, বিয়ের ফটোশুটের ভিডিও পোস্টেও একই চিত্র। ভিডিওটিতে মোট রিয়েক্ট এসেছে প্রায় ৯৪ হাজার। এখানেও ‘হা হা’ রিয়েক্টের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৫৪ হাজার ছাড়িয়ে। পাশাপাশি সেখানে লাভ, লাইক, এংরি ও কান্নার রিয়েক্টও চোখে পড়েছে। অনেকেই ভিডিওটি নিয়ে রসিকতা করেছেন, কেউ কেউ আবার কড়া ভাষায় সমালোচনাও করেছেন।
কমেন্ট বক্স ঘেঁটে দেখা গেছে, একদল অনুরাগী নতুন দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানালেও বড় একটি অংশ ট্রল ও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে মেতে উঠেছেন। কেউ রাফসানের অতীত প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। ফলে বিয়ের খবরটি শুধুই ব্যক্তিগত আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রীতিমতো সামাজিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
সব মিলিয়ে জেফার ও রাফসানের বিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সৃষ্টি করেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ভালোবাসা, হাসি, কটাক্ষ আর বিতর্ক মিলিয়ে এক অনন্য চিত্র দেখা গেল। এই মুহূর্তে তাদের বিয়ের ছবি ও ভিডিওই অনলাইন আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।
প্রসঙ্গত, তিন বছর সংসার করার পর ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর সানিয়া শামসুন এশার সঙ্গে সংসার ভাঙার ঘোষণা দেন রাফসান সাবাব। সেদিন এক ফেসবুক পোস্টে রাফসান নিজেই জানান, চিকিৎসক স্ত্রী সানিয়া এশার সঙ্গে তিন বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন তিনি। সে সময় এশা জানিয়েছিলেন, তিনি এই বিচ্ছেদ চাননি।
এরপর থেকেই সংগীতশিল্পী জেফার রহমানকে ঘিরে নানা গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। কথিত আছে, জেফারের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই রাফসানের সংসার ভেঙে যায়।
যদিও রাফসান ও জেফার দুজনই দীর্ঘদিন এসব গুঞ্জন নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার ঘটনা সেই গুঞ্জনকে আরও জোরালো করে। থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।
সবশেষে সেই গুঞ্জনই যেন বাস্তবে রূপ নিল। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ঢাকার আমিনবাজারের একটি অবকাশযাপন কেন্দ্রে বিয়ে করেছেন রাফসান সাবাব ও জেফার রহমান। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হচ্ছে এই বিয়ে।
এলআইএ