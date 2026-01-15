  2. বিনোদন

জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আসছে ফারহান-কেয়ার ‘ইউ অ্যান্ড মি ফরএভার’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফারহান-কেয়ার ‘ইউ অ্যান্ড মি ফরএভার’ নাটকের দৃশ্য

নতুন গল্প, নতুন আবহ, আর পরিবারের সম্পর্কের মিশেল নতুন গল্পের নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছেন মুশফিক আর ফারহান ও কেয়া পায়েল জুটি। নাটকের নাম ‘ইউ অ্যান্ড মি ফরএভার’। নাজমুল হুদা শাপলা প্রযোজিত নাটকটি আজ বৃহস্পতিবার ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় জাগো এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার হবে।

এর চিত্রনাট্য লিখেছেন অবয়ব সিদ্দিকী। এটি পরিচালনা করেছেন রাইয়ান মাহমুদ।

‘ইউ অ্যান্ড মি ফরএভার’ নাটকের গল্পের শুরু হয় এক বিশাল ডুপ্লেক্স বাড়িতে। সেখানে এমপি নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়া চৌধুরী সাহেবের জন্য চলছে উৎসবের আমেজ। নেতাকর্মীদের ভিড়, মিষ্টির প্যাকেট আর চামচামির আড্ডা। সবই যেন ক্ষমতার ছাপ ফেলে।

তবে হঠাৎ বাড়িতে প্রবেশ করে চৌধুরী সাহেবের ছেলে আরফান। তার সঙ্গে সদ্য বিবাহিত পায়েল। পরিবার ও নেতাকর্মীদের চোখে অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা চমক সৃষ্টি করে। আরফান তার বাবার রাজনীতি বা সামাজিক ইমেজকে অঘাত না করে নিজের বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে পরিস্থিতি সামলান।

নিচতলা-দোতলার সংসারের কৌতুক ও মিষ্টি লুকোচুরির মধ্য দিয়ে দর্শক দেখবেন, আরফান ও পায়েলের নতুন জীবন কেমন রোমাঞ্চকর ও আনন্দময়। পায়েলের রান্নার ভুল, দোতলায় স্ন্যাপচ্যাটে হাসাহাসি, আর রাতে বাইক ড্রাইভ; সব মিলিয়ে নাটকটি এক অভিনব পারিবারিক অভিজ্ঞতা দেবে।

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই আরফান ও পায়েল বাবার সম্মতি নিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসে। একটানা অভিমান ও আধুনিকতার মধ্যে মিলিয়ে যায় ভালোবাসা, রাজনীতি ও পরিবার। শেষ দৃশ্যে পিতৃ-সন্তান সম্পর্কের বরফ গলে যায়, আর দুই পরিবার এক হয়ে যায়।

পরিচালক জানান, মুশফিক আর ফারহান অভিনীত আরফান ও কেয়া পায়েল অভিনীত পায়েল চরিত্র দুটি দর্শককে মুগ্ধ করবে।

 

