বিদেশি দালাল ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে আসিফের বার্তা

বিদেশি দালাল ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে আসিফের বার্তা
দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, একাধিক হত্যাকাণ্ড ও বিদেশি ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে বিস্ফোরক এক স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। আজ (১৫ জানুয়ারি) বিকেল তিনটার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া ওই পোস্টে তিনি বাংলাদেশকে ঘিরে গভীর উদ্বেগ ও দেশপ্রেমের কথা তুলে ধরেন।
স্ট্যাটাসে আসিফ আকবর উল্লেখ করেন, ‘মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, শেখ মজিবুর রহমান, শহীদ জিয়াউর রহমান ও শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের কেউই সরাসরি বিদেশিদের হাতে নিহত হননি। বরং নিজ দেশের মানুষের হাতেই তারা প্রাণ হারিয়েছেন।’
এই শিল্পীর মতে, এসব ঘটনার নেপথ্যে দেশে ঘাপটি মেরে থাকা বিদেশি এজেন্টদের ভূমিকা ছিলো। তারা সবসময় পর্দার আড়ালেই থেকে যায়।
আসিফের ভাষ্য অনুযায়ী, দেশে মোতায়েনকৃত বিদেশি দালালদের চিহ্নিত করা না গেলে ইতিহাস বারবার একই রকম নৃশংস রূপ নেবে। তিনি বলেন, এরা সংখ্যায় কম হলেও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কূটকৌশলে পারদর্শী। যেকোনো সুযোগকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাস টেনে আনেন।
স্ট্যাটাসের শেষাংশে আসিফ আকবর লিখেছেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ভালোবাসা অবিরাম।’
তার এই মন্তব্য এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই তার দেশপ্রেমী অবস্থান ও বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করছেন।
