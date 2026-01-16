রাফসানের বিয়ের পর মুখ খুললেন তার সাবেক স্ত্রী

রাফসানের বিয়ের পর মুখ খুললেন তার সাবেক স্ত্রী
উপস্থাপক রাফসান সাবাবের সাম্প্রতিক বিয়ে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা এখনো চলছে। এর মাঝেই নীরবতা ভাঙলেন তার সাবেক স্ত্রী সানিয়া শামসুন এশা। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা কণ্ঠশিল্পী জেফারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি। এদিকে সাবেক স্বামীর বিয়ের দুইদিন পর নীরবতা ভাঙলেন রাফসানের প্রথম স্ত্রী চিকিৎসক সানিয়া এশা।
আজ (১৬ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে নাম উল্লেখ না করে এশা জানিয়েছেন, অতীতের পরিচয় পেছনে ফেলে নিজের ক্যারিয়ার এবং আত্মপরিচয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান।
তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই জানে বর্তমানে কী ঘটছে এবং সত্যটা কী-এ বিষয়ে আমার আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না। জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমি আর কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাবতে বা তাতে জড়াতে চাই না। আমি নিজে একটা অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছি- অনেক কিছু সহ্য করেছি, গভীর মানসিক আঘাত পেরিয়ে এসেছি এবং সেই অবস্থান থেকে উঠে এসে নিজের জন্য কিছু অর্জন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি।’
সাবেক স্ত্রী সানিয়া শামসুন এশার সঙ্গে রাফসান। ছবি: সংগৃহীত
এশা যোগ করেন, ‘এই পুরো যাত্রাপথে কাছের মানুষদের পাশাপাশি অনেক অচেনা মানুষের কাছ থেকেও যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি, তা আমাকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছে। কাছের হোক বা দূরের-প্রতিটি শুভকামনা ও উৎসাহের জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।’
সবশেষে রাফসানের সাবেক স্ত্রী লিখেছেন, ‘এই মুহূর্তে আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ আমার জীবন ও আমার ক্যারিয়ারকে ঘিরে। আমি নিজের জন্য এমন কিছু গড়ে তুলতে চাই-যা কঠিন সময়ে আমাকে ছেড়ে যাবে না, কিংবা কোনো বিপর্যয়ে আমাকে অসহায় করে তুলবে না। আমি আর আমার অতীত পরিচয় বহন করতে চাই না, কিংবা আগে যাকে চিনতাম তার সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে চাই না। আমি চাই আমার পরিচয় হোক শুধু একটা-ডা. এশা। একটি নাম, একটি পরিচয়- যার পাশে আমি গর্বের সঙ্গে দাঁড়াতে পারি।’
দীর্ঘ তিন বছর সংসার করার পর ২০২৩ সালের শেষ দিকে সানিয়া এশার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন রাফসান সাবাব। ২০২০ সালের অক্টোবরে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।
এমআই/এমএমএফ