ওমর সানীর অজানা কাহিনি, পাননি পারিশ্রমিক চান না মরণোত্তর সম্মাননাও
এক সময়ের সুপারহিট নায়ক ওমর সানী। এখন অভিনয়ে খুব একটা নিয়মিত নন। তবে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা গণমাধ্যমে দেওয়া স্পষ্টভাষী মন্তব্যের কারণে প্রায়ই আলোচনায় থাকেন তিনি। সম্প্রতি একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে নিজের অভিনয়জীবনের শুরুর দিকের সংগ্রাম, পারিশ্রমিক না পাওয়া এবং সম্মান নিয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা।
রুম্মান রশীদ খানের পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র দ্বিতীয় মৌসুমের সপ্তম পর্বে ওমর সানী জানান, অভিনয় ক্যারিয়ারের শুরুতেই বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে। তিনি বলেন, তার প্রথম দুটি সিনেমা ‘চাঁদের আলো’ ও ‘এই নিয়ে সংসার’র জন্য কোনো পারিশ্রমিকই পাননি।
আরও পড়ুন
মোশাররফ করিমের বউ কেন প্যারা দেয়
ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে আজ দেখবেন যেসব সিনেমা
শুধু তাই নয়, আউটডোর শুটিংয়ে যাওয়ার সময় আলাদা গাড়ির ব্যবস্থাও ছিল না। শুটিংয়ের সরঞ্জাম বহনকারী গাড়িতেই করে যাতায়াত করতে হতো তাকে।
এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ওমর সানী বলেন, ‘এ ধরনের সংগ্রাম একজন শিল্পী করতেই পারে। সত্যিকারের অভিনেতা হতে গেলে স্ট্রাগল জরুরি। আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেকেই এসব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। স্ট্রাগল ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না।’
ক্যারিয়ারের তৃতীয় চলচ্চিত্র ‘অগ্নিপথ’-এ অভিনয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পারিশ্রমিক পান তিনি। সে সময় পেয়েছিলেন প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়ে নিজের সিনেমার কস্টিউম কিনেছিলেন বলে জানান এই অভিনেতা।
সাক্ষাৎকারে আরেকটি বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানান ওমর সানী। তিনি মরণোত্তর সম্মান বা পুরস্কার চান না। তার কথায়, ‘যে সম্মান জীবদ্দশায় পাওয়া যায় না সেটা মৃত্যুর পর পেয়ে লাভ কী?’
ওমর সানি
তিন দশকের বেশি দীর্ঘ অভিনয়জীবনে ওমর সানী অভিনয় করেছেন ১৭০টিরও বেশি সিনেমায়। তার ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য ও সফল ছবির তালিকায় রয়েছে ‘কুলি’, ‘প্রেম প্রতিশোধ’, ‘মহৎ’, ‘আখেরি হামলা’, ‘চাঁদের হাসি’, ‘আত্ম অহংকার’ ও ‘মুক্তির সংগ্রাম’।
অভিনয় থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর সংগ্রামের গল্প বলে এখনও দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রেই রয়েছেন ওমর সানী।
এলআইএ