দুই সিনেমা উস্কে দিলো রাফি-তমার প্রেম ভাঙার গুঞ্জন
তারকা পরিচালক রায়হান রাফির সব কটি সিনেমাই বলা চলে আলোচিত ও ব্যবসাসফল। তার সঙ্গে চিত্রনায়িকা তমা মির্জার সম্পর্কের গুঞ্জনও বহুদিনের। শোবিজে তারা আলোচিত জুটি। তাদের প্রেম ও বিয়ের গুঞ্জন দীর্ঘদিন ধরেই চলমান।
তবে বেশি কিছুদিন ধরে তমার সঙ্গে সর্ম্পক নেই রাফির, এমনটাই শোনা যাচ্ছে সিনেমাপাড়ায়।
এখন একলা চলো নীতিতে চলতে শুরু করেছেন এই জুটি। সম্প্রতি দুইটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন রায়হান রাফি। অনেক নতুন তারকা নিয়ে করলেও সিনেমা দুটিতে তমা নেই। এইদিকে নতুন বছরে যে দুটি সিনেমায় তমা মির্জাকে দেখা যাবে সেগুলোর কোনোটাই রাফি পরিচালনা করছেন না।
একটি পরিচালনা করছেন গোলাম সোহরাব দোদুল অন্যটির পরিচালক হাসান মোরশেদ। দোদুল পরিচালিত সিনেমাটির নাম ‘জলযুদ্ধ’। হাসান মোরশেদের সিনেমার নাম এখনও চূড়ান্ত হয়।
জানা গেছে, একটি ছবিতে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়ে গেছে, অন্যটিতে মৌখিক কথাবার্তা চালাচ্ছেন তমা। দোদুল পরিচালিত ছবিতে মোশাররফ করিমের বিপরীতে অভিনয় করবেন এই অভিনেত্রী। আর হাসান মোরশেদের ছবিতে তার সহশিল্পী শরীফুল রাজ।
তবে এসব বিষয়ে আপাতত মুখ খুলতে রাজি নন তমা। দুই ছবির পরিচালকের সঙ্গে প্রতিবেদকের কথা হয়েছে, এমনটা বলার পর তমা বললেন, ‘দুটি ছবির গল্প শুনেছি। দুটিই দুর্দান্ত। এ ধরনের গল্প আর পরিচালকের ভাবনার সঙ্গে যেকোনো অভিনয়শিল্পীই যুক্ত হতে চাইবে। এর বেশি আপাতত কিছুই বলতে পারব না। পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেই সবাই জানতে পারবেন।’
রাফি ও তমা
চার বছর আগে প্রবাসী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংসারের ইতি টানেন তমা মির্জা। এরপরই রায়হান রাফির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান তিনি। রাফির পরিচালনায় ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’তে নিজেকে ভেঙে নতুনভাবে হাজির করেন তমা। এরপর অভিনয় করেন ‘৭ নাম্বার ফ্লোর’ সিরিজে। রাফির ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমাতেও তমার অভিনয় বেশ আলোচিত হয়েছে।
তমা মির্জকে সর্বশেষ অভিনয় করেছেন শিহাব শাহীনের ‘দাগি’ সিনেমায়।
