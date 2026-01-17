নতুন রাজনৈতিক দল ‘এনপিএ’ নিয়ে শাহেদ আলীর বিস্ফোরক মন্তব্য

নতুন রাজনৈতিক দল ‘এনপিএ’ নিয়ে শাহেদ আলীর বিস্ফোরক মন্তব্য
‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন’ (এনপিএ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ ঘিরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল (১৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এই প্ল্যাটফর্মটি। পাঁচ মূলনীতি ও সাত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে ‘এনপিএ’।
নতুন দলের আত্মপ্রকাশের পর এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিনেতা শাহেদ আলী। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দেওয়া এক ফেসবুক পোস্টে এনপিএর সদস্য নির্বাচন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
পোস্টে অভিনেতা লেখেন, ‘নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের খবরে শুভকামনা জানাতে ইচ্ছে থাকলেও তিনি তা পারছেন না।’ কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এক সদস্যের দিকে ইঙ্গিত করে শাহেদ আলী লেখেন, “১০১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে আমার জানা একজন বুদ্ধিজীবী টাউট আছে। ভণ্ড ও প্রোপাগান্ডিস্ট ছেলে এই জাতির কোনো কাজে আসবে না। শুধুমাত্র নিজেকে পাবলিকলি একজন ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করা ছাড়া।”
শাহেদ আলীর মতে, অতীতেও অনেক মানুষ রাজনীতিকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের চোখে ভদ্রলোক সাজার চেষ্টা করেছেন। এনপিএও সেই একই পথে হাঁটছে বলে মনে করেন তিনি। অভিনেতার ভাষায়, “যুগে যুগে বহু টাউট বাটপার বাংলাদেশের রাজনীতিকে তথা রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে বিশাল ভদ্রলোক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আপনারাও সেই একই পথেই হাঁটলেন। আপনাদের জন্য সুন্দর কামনা করতে পারলাম না। ক্ষমা করবেন।”
এদিকে নতুন এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন-সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করা অনিক রায়, তুহিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি (একাংশ) মেঘমল্লার বসু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক নাজিফা জান্নাত, অধিকারকর্মী তাসলিমা মিজি ও ফেরদৌস আরা রুমি প্রমুখ।
এনপিএর আত্মপ্রকাশ এবং শাহেদ আলীর এই মন্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা।
এমএমএফ