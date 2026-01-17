কবে মুক্তি পাচ্ছে প্রভাসের ‘স্পিরিট’
সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘স্পিরিট’র মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত হয়েছে। প্রভাস ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত এই সিনেমাটি আগামী ৫ মার্চ ২০২৭ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে। গতকাল (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা টি-সিরিজ।
টি-সিরিজ তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি কালো-সাদা পোস্টার প্রকাশ করে লিখেছে, “মনে রাখবেন… আগামী ৫ মার্চ, ২০২৭ সালে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ‘স্পিরিট’!” ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ক্যালেন্ডার মার্ক করে রাখার বার্তাও দেওয়া হয়েছে।
প্রথম ঝলক প্রকাশিত হয়েছিল ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি। পোস্টারে দেখা যায় প্রভাসকে লম্বা চুল, মুখে ক্ষতের চিহ্ন আর চোখে তীব্র আগুন নিয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি দিমরি সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন। সেই রুক্ষ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, সিনেমাটি হবে ডার্ক এবং ইনটেন্স ঘরানার।
আরও পড়ুন
প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ‘দ্য রাজাসাব’
বীরের রহস্যময় বার্তা, তারার আচরণে বিচ্ছেদের আভাস
‘স্পিরিট’ প্রভাস ও পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার প্রথম যৌথ কাজ। সিনেমায় অ্যাকশন ও গভীর মানসিক টানাপোড়েন একসঙ্গে উঠে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গল্প এখনো গোপন রাখা হয়েছে, তবে প্রথম ঝলকের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়- ‘স্পিরিট’ হবে চরিত্রনির্ভর, অন্তর্দ্বন্দ্বে ভরা এবং নাটকীয়তার দিক থেকে উচ্চঝুঁকির সিনেমা।
সব মিলিয়ে, ৫ মার্চ ২০২৭- এই তারিখ এখন থেকেই প্রভাস-ভক্তদের ক্যালেন্ডারে লাল দাগে চিহ্নিত। অপেক্ষা দীর্ঘ, তবে প্রত্যাশা তার চেয়েও অনেক বেশি।
এমএমএফ/এলআইএ