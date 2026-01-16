  2. বিনোদন

প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ‘দ্য রাজাসাব’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
‘দ্য রাজাসাব’পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের ক্যারিয়ারে ‘বাহুবলী-২’-এর পর যেন আর সোনালি দিন ফিরছেই না। ‘সাহো’, ‘রাধে শ্যাম’, ‘আদিপুরুষ’- একটির পর একটি সিনেমা বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ায় তারকাখ্যাতির সেই রাজত্ব এখন প্রশ্নের মুখে। এবার ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে পরিচালক মারুতির ওপর ভরসা রেখেছিলেন প্রভাস। তবে শেষ পর্যন্ত সেই আশাও পূরণ হলো না।

গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে হরর-কমেডি ঘরানার সিনেমা ‘দ্য রাজা সাব’। মুক্তির প্রথম দিনেই বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটি টাকার রেকর্ড ওপেনিং দিলেও, মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় বক্স অফিসে বড় ধস নেমেছে সিনেমাটির আয়ে।

গত ৯ জানুয়ারি সিনেমাটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার সময় ভক্তদের ভিড়ে প্রধান ফটক ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু সাত দিনের ব্যবধানে সেই উন্মাদনা অনেকটাই উধাও। প্রথম সপ্তাহ শেষে বিশ্বজুড়ে সিনেমাটির মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৯১ কোটি রুপি। অর্থাৎ, প্রথম দিনের ১০০ কোটির পরের ছয় দিনে যোগ হয়েছে মাত্র ৯১ কোটি রুপি।

ভারতের বাজারে বৃহস্পতিবার সিনেমাটির নেট আয় ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৬৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে ভারতে এখন পর্যন্ত ‘দ্য রাজা সাব’র মোট নেট সংগ্রহ ১৩০ দশমিক ৪০ কোটি রুপি।

তুলনা করলে দেখা যায়, প্রভাসের আগের ব্যর্থ সিনেমাগুলোর চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে সিনেমাটি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ‘আদিপুরুষ’ ও ‘সাহো’ প্রথম সপ্তাহেই ৩০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছিল। সেখানে ‘দ্য রাজা সাব’ পিছিয়ে রয়েছে প্রায় ১১০ কোটি রুপি।

প্রভাসের পাশাপাশি সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, মালবিকা মোহনন, নিধি আগরওয়াল ও বোমান ইরানির মতো তারকারা। এত বড় তারকাবহুল কাস্ট থাকা সত্ত্বেও বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় সিনেমাটি এখন ব্যর্থতার তালিকায় নাম লেখাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

