  2. বিনোদন

পাকিস্তানের তারকারা হঠাৎ ২০১৬ সালে ফিরে যাচ্ছেন কেন?

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
পাকিস্তানের তারকারা হঠাৎ ২০১৬ সালে ফিরে যাচ্ছেন কেন?
নস্টালজিয়ায় ভাসছেন পাকিস্তানি তারকারা

অদ্ভূত এক নস্টালজিক ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাকিস্তানজুড়ে এই ট্রেন্ড ভাইরাল হয়েছে। বিশেষ করে দেশটির তারকারা এটি অনুসরণ করছেন। দলবেঁধে সবাই ২০১৬ সালে ফিরে যাচ্ছেন। দশ বছর পেছনে ফিরে যাওয়ার এই প্রবণতায় পাকিস্তানের তারকাদের পাশাপাশি অংশ নিচ্ছেন সাধারণ মানুষেরাও।

পুরোনো ছবি, পুরোনো সময় আর পুরোনো অনুভূতিতে ভরে উঠেছে তাদের অনলাইন ফিড।

এই স্মৃতির স্রোতে গা ভাসিয়েছেন অভিনেত্রী হিরা মানি। তার শেয়ার করা ২০১৬ সালের ছবিগুলোতে দেখা গেছে পরিবারকে ঘিরে কাটানো মুহূর্ত, সঙ্গে রয়েছে বিদেশভ্রমণের কিছু ঝলক। গোলাকার রোদচশমা আর সেই সময়ের ফ্যাশন মিলিয়ে যেন এক দশক আগের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে।

আরও পড়ুন
২০২৬ সালে হলিউড মাতাবে যে ৬০টি সিনেমা
ট্রাম্পের নজরে এবার নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রস

অভিনেত্রী ঝালায় সরহাদি ভাগ করে নিয়েছেন তার জীবনের এক ‘অনেক দূরের সময়’-এর স্মৃতি। ছবিগুলোতে কখনো তিনি মডেল, কখনো উপস্থাপক, কখনো অভিনেত্রী, আবার কখনো নিছক এক আনন্দমুখর বন্ধু। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘এত মানুষ, এত একসঙ্গে থাকা।’

অভিনেতা আজফার রহমান স্মরণ করেছেন তার ব্যস্ত ২০১৬ সালকে। কাজের চাপে ভরা সেই সময়ের ঝলক তিনি তুলে ধরেছেন নিজের পোস্টে।

গায়ক তাহা জি’র জন্য ২০১৬ ছিল জীবন বদলে দেওয়া এক বছর। সে বছরই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সংগীতকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্মৃতিচারণায় তাহা লিখেছেন, ‘২০১৬ সালের তাহা কখনো ভাবতেই পারেনি ২০২৬ সালের তাহাকে।’



অন্যদিকে অভিনেত্রী উরওয়া হোকেনের ২০১৬ কেটেছে ভ্রমণে। তার শেয়ার করা ছবিতে উঠে এসেছে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দময় মুহূর্তগুলো।

২০১৬ সালের এই স্মৃতির ট্রেন্ড অনেকের জন্য আনন্দের, আবার কারও কাছে হয়তো একটু ভারী। প্রিয় পাঠক, আপনি ২০১৬ সালে কী করছিলেন? একবার পেছন ফিরে দেখে আসবেন নাকি?

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।