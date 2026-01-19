‘বিপিএল কিংবা জাতীয় দলের খেলাই দেশের ক্রিকেটের সবকিছু নয়’

‘বিপিএল কিংবা জাতীয় দলের খেলাই দেশের ক্রিকেটের সবকিছু নয়’
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছেন আসিফ আকবর। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ক্রিকেট নিয়েও নিয়মিত নিজের মতামত তুলে ধরছেন তিনি। এবার দেশের ক্রিকেটের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন জনপ্রিয় এই গায়ক।
আজ (১৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ক্রিকেটে শতরান করা দুই তরুণ ক্রিকেটার মিরাজ ও রিংকুর ছবি পোস্ট করে আসিফ আকবর লেখেন, বিপিএল কিংবা জাতীয় দলের খেলাই দেশের ক্রিকেটের সব কিছু নয়। তার মতে, দেশের প্রকৃত ক্রিকেটচর্চা ছড়িয়ে আছে তৃণমূল ও বয়সভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে।
ফেসবুক পোস্টে আসিফ লেখেন,‘ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট স্টেডিয়ামের ঝলমলে ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত বিপিএল বা জাতীয় দলের ম্যাচই দেশের ক্রিকেটের পূর্ণ চিত্র নয়। সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।’
তিনি আরও জানান, অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় ক্রিকেটের জোনাল রাউন্ড এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এবং আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে শুরু হবে ফাইনাল রাউন্ড। পাশাপাশি চলছে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ক্রিকেটের জোনাল রাউন্ড। খুব শিগগির মাঠে গড়াবে অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় ক্রিকেট ও প্রাইম ব্যাংক স্কুল ক্রিকেট।
জেলা ক্রিকেট লিগ ও বিভিন্ন টুর্নামেন্ট নিয়েও কথা বলেন আসিফ। তার ভাষায়, সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা লিগ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছে, যা ভবিষ্যৎ ক্রিকেটার তৈরির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।
তবে আক্ষেপও ঝরেছে তার লেখায়। আসিফ আকবর বলেন, ‘ক্রীড়া সাংবাদিকতা এখন অনেক সময় কনটেন্টে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিশোর-তরুণদের এসব খেলা গণমাধ্যমে খুব একটা জায়গা পায় না। ঝলমলে আসর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে সত্য-মিথ্যা আর আন্দাজনির্ভর কনটেন্টে ভরে ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, যার সঙ্গে তৃণমূল ক্রিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই।’
সবশেষে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ভবিষ্যতের সাকিব আল হাসানরা এই তৃণমূল থেকেই উঠে আসবে। তাই শুধু বিপিএল বা জাতীয় দলের ম্যাচ নয়, দেশব্যাপী চলমান ক্রিকেট কার্যক্রমের খবর গণমাধ্যমে গুরুত্ব পাওয়াটা জরুরি বলেও মত দেন এই সংগীতশিল্পী ও বিসিবি পরিচালক।
এমএমএফ/জেআইএম