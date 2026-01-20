  2. বিনোদন

১ যুগ পর 'মাওলা' নিয়ে ফিরছেন বালাম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
বালাম। ছবি: শিল্পীর ফেসবুক থেকে

১ যুগ ধরে নতুন কোনো একক অ্যালবাম প্রকাশ না করলেও একক গান ও সিনেমার গানে নিয়মিত শ্রোতাদের মন জয় করে আসছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বালাম। দীর্ঘ বিরতির পর এবার নতুন অ্যালবাম প্রকাশের মাধ্যমে বিশেষ প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিলেন এই শিল্পী।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে বালাম জানান, তার পঞ্চম একক অ্যালবামের নাম ‘মাওলা’। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদেই অ্যালবামটি প্রকাশ পাবে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ১২ বছর পর নতুন অ্যালবাম পাচ্ছেন বালামের অ্যালবামপ্রেমী ভক্ত-শ্রোতারা।

বালাম জানান, ছয়টি গান নিয়ে সাজানো এই অ্যালবামের অধিকাংশ গানের সুর ও সংগীতায়োজন এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে এই অ্যালবামে। জেন-জি শ্রোতারা যেন সহজেই বালামের গানের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পারে, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন অ্যালবাম প্রসঙ্গে বালাম বলেন, ‘একক গান দিয়ে ভক্তদের সব ধরনের চাহিদা পূরণ করা কঠিন। একটি অ্যালবামে বিভিন্ন ধাঁচের গান রাখার সুযোগ থাকে, যা একজন শিল্পীর জন্যও ভিন্ন অভিজ্ঞতা।’

করোনাকালীন সময়ের উপলব্ধি থেকে তৈরি এই অ্যালবামের গানগুলো বর্তমান সময়ের অস্থিরতায় শ্রোতাদের মনে প্রশান্তি এনে দেবে বলেই মনে করছেন তিনি। অ্যালবামের সব গানের সুর ও সংগীতায়োজন নিজেই করেছেন বালাম। তবে গীতিকারদের নাম এখনই প্রকাশ করতে চাননি এই শিল্পী।

২০১৩ সালে বালামের সর্বশেষ একক অ্যালবাম ‘ভুবন’ প্রকাশিত হয়। এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত তার তিনটি একক অ্যালবাম দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। ‘এক মুঠো রোদ্দুর’, ‘লুকোচুরি’, ‘রিমঝিম’র মতো অনেক কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন তিনি।

দীর্ঘ ১ যুগের বিরতি শেষে নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন বালাম-এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত তার ভক্তরাও।

এমএমএফ

