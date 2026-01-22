  2. বিনোদন

সিনেমার বড় চমক, জুটি বাঁধছেন আফরান নিশো ও মেহজাবীন

প্রকাশিত: ০১:৩১ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
আফরান নিশো ও মেহজাবীন

ঢালিউডে আসছে বড় চমক। সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরীকে এবার একসঙ্গে দেখা যেতে পারে বড় পর্দায়। গুঞ্জন উঠেছে, নাটকের এই জনপ্রিয় জুটিকে নিয়ে একটি সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। এটি পরিচালনা করবেন ভিকি জাহেদ।

যদিও এখনো এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেননি। তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সিনেমাটির প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। খুব শিগগিরই গণমাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।

এদিকে আফরান নিশো সম্প্রতি শেষ করেছেন ‘দম’ সিনেমার কাজ। এই সিনেমার মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর পর চলচ্চিত্র পরিচালনায় ফিরেছেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি।

অন্যদিকে মেহজাবীন চৌধুরীকে নিয়ে একটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করছেন জনপ্রিয় নির্মাতা শিহাব শাহীন। সিরিজটিতে মেহজাবীনের বিপরীতে অভিনয় করবেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রীতম হাসান। সিরিজটির প্রাথমিক নাম ‘ক্যাকটাস’। শোনা যাচ্ছে, এর নাম পরিবর্তন হতে পারে।

ড্রামেডি, থ্রিলার ও অ্যাকশন ঘরানার এই সিরিজটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শিহাব শাহীন নিজেই। ইতিমধ্যে সিরিজের শুটিং শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্বাচনের আগেই ৮০ শতাংশ দৃশ্যধারণ শেষ করা হবে, বাকি অংশের শুটিং হবে নির্বাচনের পর। চলতি বছরই সিরিজটি মুক্তির কথা রয়েছে।

এই সিরিজে আরও অভিনয় করছেন মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, সালাহউদ্দিন লাভলু, শাহাদাৎ হোসেন, নাজিবা বাশার, সানজিদা তাসনিম ও জাহিদুল অপু।

 

