অক্ষয়ের গাড়িতে আহত অটোচালক, ক্ষতিপূরণ চায় অসহায় পরিবার

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
অক্ষয়ের নিরাপত্তাবলয়ের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে

সম্প্রতি বিদেশে বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে মুম্বাইতে ফিরেছেন বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার ও তার স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না। বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে অক্ষয়ের নিরাপত্তাবলয়ের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, নিরাপত্তাবলয়ের একটি গাড়ি উলটে গিয়েছে এবং তার ধাক্কায় সামনের অটোচালকের যানবাহন দুমড়ে-মুচড়ে বড় গাড়ির নিচে চাপা পড়েছে।

মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন। অক্ষয়ের নিরাপত্তাবলয়ের পিছনের গাড়ি ধাক্কা মারায় উল্টে যাওয়া অটো সামনের গাড়িতে ধাক্কা মারে এবং অটোচালক গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর অটোচালকের ভাই মোহম্মদ সমীর ভারতীয় সংবাদসংস্থা ‘এএনআই’-কে জানান, ‘রাত ৮টা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আমাদের দাদা অটো চালাচ্ছিলেন। অক্ষয় কুমারের দুটি গাড়ি দাদার অটোর পিছনে ছিল। আচমকাই পিছনের নিরাপত্তা গাড়ি ধাক্কা মারায় আমাদের অটো উল্টে গেল। দাদা ও যাত্রী ছিটকে গিয়ে পড়েন। পুরো অটো দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দাদার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনাস্থল থেকে আমাদের চলে যেতে বলা হয়েছিল। তবে আমাদের একটাই দাবি-দাদার চিকিৎসা যেন ঠিকঠাক হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত অটো মেরামতের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আমরা আর কিছু চাই না।’

বলিপাড়ায় এই দুর্ঘটনা নিয়ে বিভিন্নরকম জল্পনা রয়েছে। তবে নিশ্চিত খবর, অটোতে ধাক্কা লাগানো ওই দুটি গাড়িতে অক্ষয় কুমার বা টুইঙ্কেল খান্না ছিলেন না। তারকা দম্পতি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন এবং কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি।

এমএমএফ/এলআইএ

