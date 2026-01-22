নায়ক হিরণ দ্বিতীয় বিয়ে করায় থানায় প্রথম স্ত্রী

নায়ক হিরণ দ্বিতীয় বিয়ে করায় থানায় প্রথম স্ত্রী
দুই দিন আগে টলিউড অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে গোপনভাবে সম্পন্ন হয়। বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর তার প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, হিরণ তাকে ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।
প্রথম স্ত্রীর অভিযোগের পর বুধবার (২১ জানুয়ারি) সামাজিক মাধ্যমে মুখ খোলেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা গিরি। তিনি জানান, ‘আমার বয়স নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। অনিন্দিতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা এই বিয়ে আগেই করেছি এবং গত ৫ বছর ধরে একসঙ্গে থাকছি। এসব বিষয়ে অনিন্দিতা আগে থেকেই জানতেন।’
ঋতিকা মুখ খোলার পরই কেন্দ্রুঝার জেলার আনন্দপুর থানায় হিরণের নামে অভিযোগ দায়ের করেন অনিন্দিতা। সেখানে গণমাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, ‘আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাক, তারপর হিরণ চাইলে নাচতে নাচতে বিয়ে করুক। হিরণ ও ঋতিকা কত সুখে সংসার করে তা আমরা দেখব। বিয়ের আগে যে মেয়ে ১৫ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, সে কত শান্তিতে জীবনযাপন করবে, সেটা দেখার বিষয়।’
অভিযোগ দায়েরের সময় অনিন্দিতার সঙ্গে ছিলেন তাদের একমাত্র মেয়ে নিয়াশা। অভিনেতার মেয়ের কথায়, ‘ঋতিকা নিজেই আমাকে মিসড কল দিয়েছিল। তারপর মেসেজ করে জানিয়েছিল আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি।’
গত ২০ জানুয়ারি হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে হিরণ নিজেই তার বিয়ের খবর দেন। বেনারসে ধর্মীয় রীতি মেনে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।
ঋতিকা বুধবারের পোস্টে জানিয়েছেন, বিয়েটি তার মানসিক শান্তির খোঁজে হয়েছে। কোনো আড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। আগুনকে সাক্ষী রেখে, বেনারসের গঙ্গার সামনে ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে পাওয়া ভস্ম তার কাছে আশীর্বাদের প্রতীক। আর সমস্ত পূজার সামগ্রী এসেছে বৃন্দাবন ও মা বরনাসা মায়ের মন্দির থেকে।
