‘মা, আমার জন্য একটু দোয়া করো’

মায়ের স্মৃতিতে আবেগঘন এক স্ট্যাটাস দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভ। মাকে হারানোর দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অনুভূতি শেয়ার করে নিয়েছেন এই অভিনেতা।
শুভ লিখেছেন, ‘কামিনী, কাঠগোলাপ আর বেলি-মায়ের পছন্দের ফুল। ছাদে তার প্রিয় কাঠগোলাপ নিয়ে আসা হয়েছে, সেটা দেখাচ্ছিলাম। এই গাছটা এখন বড় হয়েছে, ফুলে ভরে যায়। শুধু তোমাকে আর দেখানো হলো না, মা। আমার এখনো মনে হয়, এই তো বাসায় ফিরেই ‘মা’ বলে ডাকতে পারব, কোলে গিয়ে শুয়ে পড়ব, বলব- ‘মা, আমার জন্য একটু দোয়া করো।’ কিন্তু…। মা আল্লাহর কাছে আজ দুই বছর। সম্ভব হলে আমার মাকে দোয়ায় রাখবেন।’
স্ট্যাটাসে ফুটে উঠেছে এক সন্তানের মাকে হারানোর শূন্যতা। বাস্তব জীবনে মা-ভক্ত হিসেবেই পরিচিত আরিফিন শুভ। অভিনয় জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও মায়ের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত, তার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার কথা প্রায়ই শেয়ার করতেন ভক্তদের সঙ্গে।
দুই বছর আগে মায়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন এই অভিনেতা। সেই সময়ও বারবার মায়ের কথা স্মরণ করে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবারও ব্যতিক্রম হলো না। কাঠগোলাপ গাছের প্রসঙ্গ টেনে যেন মায়ের স্মৃতির সঙ্গেই নতুন করে কথা বললেন শুভ।
ভক্ত ও সহকর্মীরাও কমেন্টে শুভর মায়ের জন্য দোয়া জানিয়েছেন এবং অভিনেতার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর না বলা কথার আক্ষেপে ভরা এই পোস্ট আবারও মনে করিয়ে দিল-তারকাদের ঝলমলে জীবনের আড়ালেও থাকে একেবারে সাধারণ, গভীর মানবিক গল্প।
