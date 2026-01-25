যে কারণে আজীবন নায়িকাই থাকতে চান ভাবনা

যে কারণে আজীবন নায়িকাই থাকতে চান ভাবনা
অভিনয় ছাড়াও আঁকাআঁকি ও লেখালেখির মাধ্যমে নজর কেড়েছেন আশনা হাবীব ভাবনা। ওটিটি এবং সিনেমা মিলিয়ে বর্তমানে তার হাতে একগুচ্ছ কাজ রয়েছে। সবগুলোতেই তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভাবনা জানিয়েছেন, তিনি আজীবন নায়িকা হয়ে থাকতে চান। কখনো পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করবেন না।
ভাবনা বলেন, ‘দেশে নারীদের নিয়ে গল্প কম হয়। এমন চরিত্রে কাজ করা আমার জন্য বড় সুযোগ। আমি সব সিনেমাতেই প্রধান চরিত্রে আছি। সিনেমায় কাজ করলে নায়িকা হয়েই করব। না হলে করব না। মেরিল স্ট্রিপের মতো অভিনয় করে যেতে চাই।’
তিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করা কলিগদের সম্মান জানিয়ে বলেন, ‘আমি কোনো চরিত্রকেই ছোট করতে চাই না। কিন্তু আমাদের দেশে একবার পার্শ্বচরিত্রে নাম লেখালে প্রযোজক-পরিচালকেরা সেই চরিত্রের জন্যই ডাকবেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রফেশনালিজমের অভাব আছে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে পার্শ্বচরিত্রে কাজ ভাবি না।’
সম্প্রতি ভাবনা একটি ওয়েব সিরিজের কাজ শেষ করেছেন। এতে তার সহশিল্পী ছিলেন ইরফান সাজ্জাদ ও প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। সেটি পরিচালনা করেছেন সুমন ধর।
