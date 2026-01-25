‘চাচার বয়সী’ দুই ব্যক্তি দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী

‘চাচার বয়সী’ দুই ব্যক্তি দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী
আবারও যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী মৌনী রায়। হরিয়ানার কর্নলে একটি অনুষ্ঠানে বয়স্ক দুই ব্যক্তির দ্বারা হেনস্তার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি কর্নলে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন মৌনী রায়। সেখানে দুই প্রবীণ ব্যক্তির অশালীন আচরণের মুখে পড়েন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে মৌনী লেখেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ‘চাচার বয়সী’ দুই ব্যক্তি তার সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন।
মৌনী রায় অভিযোগ করেন, ওই দুই ব্যক্তি ছবি তোলার অজুহাতে তার কোমরে হাত রাখেন। বিষয়টি অস্বস্তিকর মনে হওয়ায় তিনি সরাসরি তাদের হাত সরাতে বলেন। পোস্টে মৌনী লেখেন, ‘ওরা আমার কোমরে হাত রেখে ছবি তুলতে চেয়েছিল। আমি বলেছি, স্যার, দয়া করে হাতটা সরান।’
ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। অনুষ্ঠান শুরুর পর মঞ্চে ওঠার সময়ও ওই দুই প্রবীণ ব্যক্তির দিক থেকে অশালীন দৃষ্টি ও আচরণের শিকার হন বলে দাবি করেন অভিনেত্রী। এমনকি তাদের পক্ষ থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে গোলাপ ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান তিনি।
এ ঘটনায় আয়োজকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মৌনী রায়। তার অভিযোগ, ঘটনার সময় আয়োজকরা বিষয়টি থামাতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। ফলে চরম অস্বস্তি ও আতঙ্কের মধ্যেই পুরো অনুষ্ঠান শেষ করতে বাধ্য হন তিনি।
পোস্টের শেষ অংশে মৌনী লেখেন, ‘আমার মতো একজনকে যদি এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়, তাহলে নতুন মেয়েদের কী অবস্থা হয় ভাবতেই ভয় লাগে। আমি অপমানিত ও আতঙ্কিত। এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।’
অভিনেত্রীর এই অভিযোগ নতুন করে বিনোদন জগতে শিল্পীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
