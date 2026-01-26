  2. বিনোদন

আবারও হিমেল আশরাফের সিনেমায় শাকিব, হবে ‘তাণ্ডব ২’?

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
হিমেল আশরাফ ও শাকিব খান

ঢাকাই চলচ্চিত্রে শাকিব খান মানেই আলোচনার ঝড়। তার সিনেমা মানেই বক্স অফিসে তুুলকালাম। অনেকদিন ধরে যখন নিজের ক্যারিয়ার ও ইন্ডাস্ট্রি চলছিলো ডিমেতালে তখন তিনি অভিনয় করেন ‘প্রিয়তমা’ নামের সিনেমায়। ২০২৩ সালের সিনেমাটি মুক্তির পর বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশের বক্স অফিসে তুমুল ব্যবসা করে। এই ছবিটিই এখন পর্যন্ত শাকিবের ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা।

ভারতের নায়িকা ইধিকা পালের বিপরীতে সিনেমাটি পরিচালনা করেন হিমেল আশরাফ। নিজের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সিনেমা দিয়েই তিনি জায়গা করে নেন সাফল্যের ইতিহাসে।

নতুন খবর হলো, আবারও একসঙ্গে সিনেমা করতে যাচ্ছেন শাকিব-হিমেল জুটি। নায়ক-পরিচালকের এই যুগলবন্দীর গুঞ্জনে বেশ সরব ঢালিউড। হবে নাকি সেই ‘প্রিয়তমা’র মতো আরও একটা ম্যাজিক? জবাব তো মিলবে গুঞ্জন সত্যি হলে।

এই গুঞ্জনের সূত্রপাত ‘সুড়ঙ্গ’ ও ‘তাণ্ডব’ সিনেমার প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিলের হাত ধরে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি হিমেল আশরাফের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেটি প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা।


প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিলের সঙ্গে হিমেল আশরাফ

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের একটি অংশের ধারণা, জনপ্রিয় তারকা শাকিব খানকে নিয়ে নতুন একটি সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই প্রযোজক। সেটিই পরিচালনা করবেন হিমেল আশরাফ।

এ আলোচনাও হচ্ছে যে ‘তাণ্ডব’ সিনেমার সিক্যুয়েলটি রায়হান রাফীর পরিবর্তে হিমেল আশরাফকে দিয়ে নির্মাণ করাবেন প্রযোজক শাকিল। ‘তাণ্ডব ২’ নামেই ছবিটি মুক্তি পাবে শাকিব খানের সঙ্গে দেশ-বিদেশের একঝাঁক তারকা নিয়ে।

যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ছবিটি ঘিরে দর্শক ও ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে।

বিশ্বস্ত সূত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী, পরিকল্পনাধীন এই সিনেমাটি আগামী বছরে যেকোনো বড় উৎসবকে কেন্দ্র করে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে শিগগিরই বিস্তারিত জানানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

 

