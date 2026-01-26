অভিনয় ত্যাগ করে দুবাইয়ে ব্যবসা জমিয়েছেন সেই নায়িকা

অভিনয় ত্যাগ করে দুবাইয়ে ব্যবসা জমিয়েছেন সেই নায়িকা
প্রখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী রিমি সেন। তিনি হিট চলচ্চিত্র ‘হাঙ্গামা’, ‘ধুম’ এবং কমেডি ছবি ‘ফির হেরা ফেরি’-তে কাজ করে প্রশংসিত হয়েছেন। এবার তিনি নতুন অধ্যায়ে পা রেখেছেন। বর্তমানে দুবাইয়ে জমিয়েছেন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা।
সম্প্রতি বিল্ডক্যাপস রিয়েল এস্টেট এলএলসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রিমি সেন জানান, তিনি কীভাবে দুবাইয়ের সম্পত্তি বাজারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘দুবাই খুবই অতিথিপরায়ণ। এখানে প্রায় ৯৫ শতাংশ জনসংখ্যা বিদেশি। তবুও সবাই নিজেদের ঘরে মনে করেন। শহরটি বাসিন্দাদের জীবন সহজ এবং আরামদায়ক করতে মনোযোগ দেয়।’
তিনি দুবাইয়ের পেশাদারী বাজার নিয়েও খুশি। রিমি বলেন, ‘একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এখানে কাজের। নির্মাতা তাদের কাজ করেন। এজেন্সিগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করে। এজেন্টদের এখানে আর্থিক পরামর্শদাতার মতো সম্মান দেওয়া হয়। এটি ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক ভিন্ন।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার চেহারাকে ঘিরে প্রচারিত খবরের বিষয়েও রিমি মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তিনি কোনো সার্জারি করেননি। কেবল ফিলার, বোটক্স এবং পিআরপি চিকিৎসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘শুধু কিছু চিকিৎসা ও নিয়মিত যত্নেই কাউকে ভালো দেখাতে পারে। যদি কেউ মনে করে আমি যা করেছি তা ঠিক নয়, তবে বলুন কোথায় সমস্যা হয়েছে, আমি আমার চিকিৎসকদের জানিয়ে ঠিক করাব।’
রিমি সেনের শেষ সিনেমা ছিল ‘শাগির্দ’ (২০১১)। বলিউডের রঙিন জগতকে বিদায় জানিয়ে আজ তিনি দুবাইয়ের প্রতিযোগিতামূলক সম্পত্তি বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।
