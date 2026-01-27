স্টেপ ফুটওয়্যারের ঈদ চমকের সঙ্গী তৌসিফ-তিশা

স্টেপ ফুটওয়্যারের ঈদ চমকের সঙ্গী তৌসিফ-তিশা
জনপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব এবং অভিনেত্রী তানজিন তিশা। অনেক নাটকেই তারা জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন। বিজ্ঞাপনেও দেখা গেছে তাদের। সম্প্রতি দুজনেই যোগ দিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। এর প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন তারা।
তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওস্থ হলিডে ইন হোটেলে আয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ সম্মেলনে হাজির ছিলেন তৌসিফ ও তিশা। আসন্ন ঈদুল ফিতরকে আরও স্টাইলিশ ও আনন্দময় করতে নতুন কালেকশনের তথ্য তুলে ধরতেই এই আয়োজন।
সেখানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তৌসিফ মাহবুব তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ‘স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে পারা আমার জন্য গর্বের। এটি কেবল কোনো চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নয়; আমি এর মান, সততা ও সম্ভাবনায় বিশ্বাস করি। স্টেপ স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মবিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।’
তানজিন তিশা বলেন, ‘স্টেপ ফুটওয়্যার একটি আধুনিক, আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বাসযোগ্য দেশীয় ব্র্যান্ড। প্রতিটি পণ্যে গুণগত মান ও নান্দনিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে এমন একটি ব্র্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি।’
তৌসিফ মাহবুব ও তানিজন তিশা
আয়োজনে স্টেপ ফুটওয়্যারের ভিশন, ঈদকালীন নতুন কালেকশন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবনী কার্যক্রম নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হয়।
স্টেপ ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম কবির বলেন, ‘গ্রাহকদের রুচি ও চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা এবারের ঈদে নিত্যনতুন ডিজাইনের মানসম্মত, আধুনিক ও ট্রেন্ডি ফুটওয়্যার উপহার দিতে প্রস্তুত। ফ্যাশন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের এই সমন্বয় সব বয়সের ক্রেতাদের মন জয় করবে। স্টেপ শুধু একটি ব্র্যান্ড নয়, এটি আস্থা, নির্ভরতা ও স্টাইলের প্রতীক। সেটি বিবেচেনা করেই সময়ের দুই স্টাইলিস্ট তারকা তৌসিফ মাহবুব ও তানজিন তিশাকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছি আমরা।’
উল্লেখ্য, স্টেপ ফুটওয়্যারের প্রতিটি জুতা আন্তর্জাতিক মানের উপকরণ, আধুনিক নকশা এবং আরামের নিখুঁত সংমিশ্রণে তৈরি। সব বয়সী গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি এই জুতাগুলো দেশের ফুটওয়্যার শিল্পে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে এবং দেশের ফ্যাশনপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
