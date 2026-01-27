আপত্তিকর ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী

আপত্তিকর ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী
পাকিস্তানি অভিনেত্রী ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আলিনা আমির। তিনি বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার জনপ্রিয় সংলাপ ‘মেরি বডি মে সেনসেশন হোতি হ্যায়’ অনুকরণ করে রাতারাতি আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা পান। সম্প্রতি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনার শীর্ষে।
সামাজিক মাধ্যমে তার একটি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি নিজেই নিশ্চিত করেছেন।
আরও পড়ুন
জনি ডেপের সঙ্গে ডিভোর্স মামলার ভয়বাহ অভিজ্ঞতা জানালেন অভিনেত্রী
জ্যাম কিংবা জায়েদ খানের বালিশ নয়, শবনম ফারিয়ার কষ্ট ঢাকা-৮ আসন
আলিনা বলেছেন, ‘শুরুতে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভিডিওটি বারবার ফিডে আসায় প্রতিবাদ জানানো জরুরি মনে হলো। মানুষ যাচাই না করে ভিডিও শেয়ার করছে, যা সরাসরি হয়রানি এবং গুরুতর অপরাধ।’
আলিনা স্পষ্ট করে বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সরাসরি হয়রানি। যা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ।
তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের কাছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।
আলিনার ইনস্টাগ্রামে ২৫ লাখ এবং টিকটকে প্রায় ২৩ লাখ অনুসারী রয়েছে। এই তরুণী নেটিজেনদের কাছে ‘সরসরাহট গার্ল’ নামে পরিচিত।
এলআইএ