সেই কায়া ও হেলালের সঙ্গে চমক নিয়ে আসছেন হাবিব ওয়াহিদ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
হেলালের সঙ্গে হাবিব ও ডানে কায়া

হাবিব ওয়াহিদ মানেই ফোক গান। হাবিব ওয়াহিদ মানে ‘কৃষ্ণ’ আর ‘মায়া’ অ্যালবামের সেইসব মন ভরানো গান। ক্যারিয়ারের শুরুর অ্যালবাম দুটি তিনি করেছিলেন কায়া ও হেলালের সঙ্গে। এরপর ক্যারিয়ারের নানা গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে কায়া ও হেলাল তার পাশে ছিলেন।

২০০৩ সালে প্রকাশিত ‘কৃষ্ণ’ অ্যালবামে কায়া সঙ্গে বাংলা লোকগানের ফিউশন আনা হয়েছিল। এরপর ২০০৪ সালে হেলালের সঙ্গে ‘মায়া’ অ্যালবাম প্রকাশ পায়, যেখানে কায়ার ভোকালও ছিল। সেই দুটি অ্যালবাম ছিল তুমুল হিট। প্রায় সবগুলো গানই শ্রোতারা লুফে নেন। সর্বশেষ হাবিব ও হেলালের গান ‘কেন তারে ভালোবাসিলাম’ ২০১৯ সালে প্রকাশ হয়েছিল।

গায়ক ও সংগীত পরিচালক হাবিব ওয়াহিদ আবার ফিরছেন তার শুরুর দিনের সঙ্গীদের নিয়ে। হাবিব জানিয়েছেন, তিনি নতুন দুটি ফোকগান তৈরি করছেন কায়া ও হেলালের জন্য। এই গানগুলো তার ক্যারিয়ারের শুরুর সময়ের ধারা ধরে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

গত বছরের শেষ দিকে হাবিব কোক স্টুডিও বাংলায় মাতিয়েছিলেন বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার ‘মহা জাদু’ দিয়ে। এবার তিনি বলছেন, ‘ফোক দিয়েই তো আমার যাত্রা শুরু। মাঝে নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মূল ফোকগানের সঙ্গে সময়টা কম ছিল। কায়া ও হেলালের সঙ্গে আবার গান করা এক নতুন উদ্যম এনে দিয়েছে।’

নতুন গান দুটি হাবিবের ইউটিউব চ্যানেলে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে। তিনি আরও যোগ করেন, ‘ভিডিওর যুগ এসেছে, তবে আমার কাছে গান মূলত শোনার বিষয়। অডিওর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে পৌঁছানো সম্ভব।’

হাবিব আশ্বাস দিলেন, তার নতুন গানগুলোতে আগের মতো ফোকগানের মৌলিকতা থাকবে, উপভোগ্য মিউজিক থাকবে।

 

