কনার সঙ্গে ভাইরাল পুরনো ছবি, বন্ধু নাকি শত্রু স্পষ্ট করলেন ন্যান্সি
দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি তিনি প্রায় ১৬ বছরের পুরনো একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। সেখানে তার ডান পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন জনপ্রিয় গায়িকা দিলশাদ নাহার কনা এবং বাম পাশে রয়েছেন হাবিব ওয়াহিদ।
ক্যাপশনে ন্যান্সি লিখেছেন, ‘২০১১ সালের একটি ছবি ফেসবুকের কল্যাণে পেলাম!’
ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া ভালোবাসা উজাড় করেছেন, আবার কেউ কনা ও ন্যান্সির মধ্যে আগের সময়ে চলা উত্তেজনা নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক ভক্তের মন্তব্যের জবাবে ন্যান্সি লিখেছেন, ‘আমি জানি না অথচ আপনি জেনে বসে আছেন।’
আরও পড়ুন
রোজ সন্ধ্যায় নবাব সিরাজের কবরে প্রদীপ জ্বালাতেন স্ত্রী, দেখতে চান?
সেই কায়া ও হেলালের সঙ্গে চমক নিয়ে আসছেন হাবিব ওয়াহিদ
এরপর তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘তিনি (দিলশাদ নাহার কনা) আমাকে শত্রু মনে করেন জানা ছিলো না!’
ন্যান্সি উল্লেখ করেছেন, ‘ইন্ডাস্ট্রিতে এবং বয়সে, উভয় ক্ষেত্রেই বেশ সিনিয়র আমার একজন নারী সহকর্মীকে নিয়ে আপনার এহেন মন্তব্য দুঃখজনক।’
ন্যান্সি ও কনার সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ন্যান্সি জবাবে জানিয়েছেন, ‘জ্বি, আগের মতোই প্রফেশনাল সম্পর্ক।’
তবে নেটিজেনদের কৌতূহল থামেনি। এক নেটিজেন প্রশ্ন তুলেছেন, ‘শিয়াল রানি কে?’ ন্যান্সি উত্তরে বলেন, ‘শেয়াল রানি হলেন শেয়াল রানি। আপনি কী বলতে চাইছেন কনাই হলো লেজ কাটা শেয়াল রানি? কনা কী আপনাদের নিশ্চিত করেছে যে সেই আমার বলা লেজ কাটা শেয়াল রানি?’
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এই ছবি ও ন্যান্সির মন্তব্য ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে, ভক্ত ও নেটিজেনরা উত্তেজনায় মেতে উঠেছেন। তবে ন্যান্সি স্পষ্ট করেছেন খুব বেশি বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোনোটাই নয়, সিনিয়র কনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা পেশাদারীত্বের।
এলআইএ