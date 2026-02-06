রাজশাহীতে ‘মোতাখানার পোস্টার’
রাজশাহীতে চিত্রায়িত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘মোতাখানার পোস্টার’র শুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা সেলিম খান। এটি নির্মিত হয়েছে অ্যান্টি-সোশ্যাল প্রোডাকশনস’র ব্যানারে, প্রযোজনা সহযোগিতায় রয়েছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন এবং ম্যাজিক লণ্ঠন। চলচ্চিত্রটির এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক আদনান বাঙালী। সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন তানভীর ইসলাম লিমন।
রাজশাহীর ক্ষয়িষ্ণু রেলস্টেশন এবং পুরনো পাড়ার সংকীর্ণ গলিকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি একটি খণ্ডিত নগর জীবনের ভিজ্যুয়াল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে। একজন কবির দৃষ্টির মাধ্যমে শহরের দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার, অশ্লীল ঘোষণা, ট্রেনের শব্দ এবং বেনামী মানুষের উপস্থিতি ধীরে ধীরে আকাঙ্ক্ষা, একাকীত্ব এবং নৈতিক স্থবিরতার এক অস্বস্তিকর কোলাজ তৈরি করে।
চলচ্চিত্রটি প্রচলিত গল্প বলার কাঠামো অনুসরণ না করে মুহূর্ত, পুনরাবৃত্তি এবং নীরব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগিয়েছে। চলচ্চিত্রটির মূল অনুসন্ধান-কীভাবে জনসাধারণের স্থান ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে শোষণ করে, কীভাবে কবিতা এবং অশ্লীলতা একই বাস্তবতায় সহাবস্থান করে এবং কীভাবে মানবিক ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে সামাজিক লেনদেনে রূপ নেয়।
পরিচালক সেলিম খান চলচ্চিত্রটিতে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং তিনি চিত্র ও শব্দকে নিজস্ব ভাষায় কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। ছবিটিতে ন্যূনতম সংলাপ, প্রাকৃতিক শব্দচিত্র এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণধর্মী ভিজ্যুয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, যা দর্শকদের জন্য তৈরি করে এক অস্থির কিন্তু অন্তরঙ্গ সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা। পরিচালক জানান, তিনি সম্পাদনাকেই চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত অর্থ নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে দেখেন এবং সিনেমাকে উত্তর নয়, বরং প্রশ্ন তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন।
চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন রাজশাহীর স্থানীয় অভিনয়শিল্পী সালাহউদ্দীন নীল, মাহবুব হাসান রাকীব, মিজান শেখ এবং তামান্না জাহান নেলী।
নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে চলচ্চিত্রটির সম্পাদনার কাজ শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। সম্পাদনা শেষে চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করা হবে।
