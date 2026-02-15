‘কী যে মন ভালো করা একটা ছবি’, অপূর্বদের বাবা-মেয়ের ছবিতে মন্তব্য

‘কী যে মন ভালো করা একটা ছবি’, অপূর্বদের বাবা-মেয়ের ছবিতে মন্তব্য
ফেসবুকে নবজাতক শিশুকন্যার সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। তাদের বাবা-মেয়ের ছবিতে এক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, ‘কী যে মন ভালো করা একটা ছবি’! ওই মন্তব্যের মতো বাবা-মেয়েকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ভাসিয়েছেন বহু মানুষ।
অপূর্বর মেয়ের নাম আনায়া। মেয়ের সঙ্গে বাবার, তারপর বাবা-মা দুজনার ছবি পোস্ট করে আজ (১৫ ফেব্রুয়ারি) রোববার অপূর্ব লিখেছেন, ‘এ বছর আমাদের ভ্যালেন্টাইন আমাদের ছোট্ট রাজকন্যা আনায়া, ওর জন্য দোয়া করবেন।’
ইনস্টাগ্রামে ছবিগুলো পোস্ট করার পর বারো ঘণ্টায় রিয়্যাকশন ছাড়িয়েছে ২৪ হাজার। সেখানে দেখা গেছে অপূর্বর কোলে ছোট্ট আনায়া। বাবার কোল থেকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আনায়ার ছবি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে অপূর্বর অনুরাগীদের টাইমলাইনে। আরেকটি ছবিতে অপূর্বের পাশে রয়েছেন তার স্ত্রী শাম্মা দেওয়ান।
ব্যক্তিজীবনে নানান চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সংসারে থিতু হয়েছেন অপূর্ব। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বিয়ে করেছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শাম্মা দেওয়ানকে। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে জন্ম নেয় তাদের মেয়ে আনায়া।
এর আগেও বিয়ে করেছিলেন অপূর্ব। নয় বছরের সেই সংসারে রয়েছে আয়াশ নামে এক ছেলেসন্তান। তারও আগে অভিনেত্রী প্রভাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।
এমআই/আরএমডি