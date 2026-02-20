সত্যজিৎ ছাড়াও শংকরের গল্পে সিনেমা নির্মাণ করেছেন যারা

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

 চলে গেলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। পাঠকমহলে ‘শংকর’ নামেই পরিচিত এই লেখকের সাহিত্য যেমন বাংলা পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গেড়েছে, তেমনি তার গল্প-উপন্যাস বারবার অনুপ্রাণিত করেছে চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরও। আজ (২০ ফেব্রুয়ারি) তিনি বেলা ১টার দিকে অনন্তের পথে পাড়ি জমিয়েছেন।

অনেকেই জানেন, কিংবদন্তি নির্মাতা সত্যজিৎ রায় শংকরের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেছিলেন সীমাবদ্ধ ও জন অরণ্য- যা তার বিখ্যাত ‘কলকাতা ট্রিলজি’র গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে সত্যজিৎ ছাড়াও আরও কয়েকজন নির্মাতা শংকরের সৃষ্টিকে রূপালি পর্দায় তুলে ধরেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে।

পিনাকি ভূষণ মুখোপাধ্যায়: শংকরের জনপ্রিয় উপন্যাস চৌরঙ্গী অবলম্বনে ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় একই নামের চলচ্চিত্র চৌরঙ্গী। ছবিটি পরিচালনা করেন পিনাকি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। এতে অভিনয় করেন উত্তম কুমার, অঞ্জনা ভৌমিক ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। মুক্তির পর ছবিটি ব্যাপক সাফল্য পায় এবং আজও বাংলা সিনেমার ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত।

সৃজিত মুখার্জী: সময়ের ব্যবধানে একই উপন্যাসকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে হাজির করেন নির্মাতা সৃজিত মুখার্জী। তার পরিচালিত শাহজাহান রিজেন্সি ছবিটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরে সমকালীন কলকাতার হোটেল-জগতের গল্প। এতে অভিনয় করেন আবির চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও মমতা শঙ্কর। এই ছবির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছেও পৌঁছে যায় শংকরের সৃষ্টি।

ঋত্বিক ঘটক: শংকরের উপন্যাস কত অজানারে অবলম্বনে ১৯৫৯ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেছিলেন প্রখ্যাত নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক। প্রায় কুড়ি দিনের শুটিংও হয়েছিল। তবে আর্থিক ও প্রযোজনাগত জটিলতায় ছবিটি শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে এটি এক অপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেই উল্লেখযোগ্য।

বাসু চ্যাটার্জি: শংকরের ‘মানসম্মান’ উপন্যাস অবলম্বনে হিন্দি ভাষায় নির্মিত হয় শীষা। ছবিটি পরিচালনা করেন বাসু চ্যাটার্জি। এতে অভিনয় করেন মিঠুন চক্রবর্তী ও মুনমুন সেন। এর মাধ্যমে শংকরের গল্প সর্বভারতীয় দর্শকের কাছেও পরিচিতি পায়।

সাহিত্যিক শংকর কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তার গল্পে ছিল সময়, সমাজ ও মানুষের জটিল বাস্তবতার গভীর পাঠ। আর সেই কারণেই বারবার চলচ্চিত্র নির্মাতারা ফিরে গেছেন তার কলমে-নিজ নিজ ভাষায়, নিজ নিজ দৃষ্টিতে।

এমএমএফ

