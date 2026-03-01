অভিনেত্রীর সঙ্গে পরকীয়া, জাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যায় বাড়ছে রহস্য

অভিনেত্রীর সঙ্গে পরকীয়া, জাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যায় বাড়ছে রহস্য
জনপ্রিয় অভিনেতা জাহের আলভীর স্ত্রী আফরা ইবনাথ খান ইকরার মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র আলোচনা ও রহস্য। রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার বাসা থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নানা গুঞ্জন।
নেটিজেনদের একাংশের দাবি, আলভীর সহশিল্পী অভিনেত্রী ইফফাত আরা তিথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরেই দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছায়। যদিও এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রমাণ মেলেনি।
ঘটনার আগে স্বামী-স্ত্রীর রহস্যময় ফেসবুক পোস্ট নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। জন্মদিন উপলক্ষে তিথিকে ঘিরে আলভীর ঘনিষ্ঠ ছবি ও প্রশংসাসূচক বার্তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর ইকরার ইঙ্গিতপূর্ণ স্ট্যাটাস সেই বিতর্কে আরও আগুন যোগ করে।
সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শোবিজের অনেকেও এটিকে পরকীয়ার করুণ পরিণতি বলে অভিহিত করছেন।
তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর নেপাল থেকে আবেগঘন বার্তায় আলভী জানান, কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তিনি জানেন না। তিনি বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এদিকে মিরপুরের পল্লবী থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। বাসার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
এলআইএ