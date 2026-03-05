  2. বিনোদন

এবার লাইভে এসে যে হুমকি দিলেন তানজিন তিশা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১২ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
তানজিন তিশা

হঠাৎ করেই গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ফেসবুক লাইভে এসে অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ অভিযোগ করেন, মানিকগঞ্জে পুতুলের বিয়ে নামের একটি নাটকের শুটিং চলাকালে তাকে চড় মেরেছেন তানজিন তিশা। লাইভে সামিয়া অথৈ বলেন, ‘তিনি (তিশা) সিনের মধ্যেই আমাকে মেরেছেন, মেরে গাল ফুলিয়ে দিয়েছেন। আমার চোখ ফুলে গেছে।’

তবে তানজিন তিশার দাবি, চরিত্রের প্রয়োজনেই চড়টি মেরেছেন তিনি। এরপর থেকেই এই চড়কাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় চলছে। এরমধ্যে সামিয়া অথৈ একটি গণমাধ্যমে দাবি করেন তানজিন তিশা গাঁজা খেয়ে সেটে এসেছে। বিষয়টি তিশার নজরে এলে মানিকগঞ্জে ‘পুতুলের বিয়ে’ নাটকের শুটিং সেট থেকে নির্মাতা রাফাত মজুমদার রিংকুসহ টিমের সবাইকে নিয়ে লাইভে আসেন তিনি। সেখানে তিনি আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দেন।

তিশা সেখানে বলেন, ‘আমি যদি কিছু করতাম তাহলে আপনি সেটে থাকতে পারতেন না। আমি যদি মারতাম তাহলে প্রথমদিন সেটে কেন বলেননি। আমি তাকে মেরেছি চরিত্রের প্রয়োজনেই। আমি তাকে ব্যক্তি আক্রমণ করতাম যদি তাহলে প্রথমদিন পরিচালককে বলতে পারতো। আমার পরিচালক আমাকে বলতো, আমরা নিজেরা ঠিক করে নিতাম।


আপনি সংগঠনকেও জানাননি। সরাসরি চলে গেছেন লাইভে। এটা আমার কাছে মনে হয় পুরোপুরি ব্যক্তি আক্রমণ।’

তিশা আরও বলেন, ‘সে যে মিথ্যা কথা বলছে আমার নামে সেজন্য আইনি পদক্ষেপ নেবো। পাশাপাশি আরও এক শিল্পীর নামে উল্টাপাল্টা কথা ছড়াচ্ছে। ওয়াশরুমে একঘণ্টা থাকা, নেশা করা, এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সে বলছে আমার গায়ে থেকে গন্ধ আসে, একঘণ্টা ওয়াশরুমে ছিলাম ইত্যাদি। এইগুলো আসলে কি!’

এসময় তিশা বলেন, ‘সে কি অভিযোগ করবে, তার আগে আমি সংগঠনকে জানবো। আমার নামে সে যে মিথ্যাচার করেছে সেটার বিচার চাইবো।’

জানা গেছে, মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার মাইলাগী গ্রামে মঙ্গলবার সকাল ৯টায় শুরু হয় ‘পুতুলের বিয়ে’ নাটকের শুটিং। শুরুতে সামিয়া অথৈ, মীর রাব্বীসহ আরও কয়েকজন শিল্পীর দৃশ্য ধারণ করেন পরিচালক। বেলা তিনটার দিকে ছিল তানজিন তিশা ও সামিয়া অথৈয়ের দৃশ্যধারণ। সামিয়ার দাবি, চিত্রনাট্য অনুযায়ী দৃশ্যটিতে তিশাকে তার একটি চড় মারার কথা ছিল। সে মতোই তিনি চড়টি মেরেছেন। এরপর তিশা তাকে একাধিক চড় মেরে বসেন। চিত্রনাট্যে তিশার চড় মারার কথা ছিল না।



এর আগে ফেসবুক লাইভে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন সামিয়া অথৈ। তিনি জানান, একটি দৃশ্যে তাকে সহশিল্পী তানজিন তিশাকে চড় মারতে বলা হয়েছিল। ‘আমি আলতোভাবে চড় মারি। কিন্তু ঘটনার পর তিশা আপু আমাকে পাল্টা চড় মারেন। শুধু তাই নয়, সবার সামনে একের পর এক মারেন’, - দাবি করেন তিনি।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সামিয়া অথৈ আরও বলেন, আগের দিন একটি দৃশ্য ধারণের সময়ও তার হাতে আঘাত লাগে। তবে তখন কিছু বলেননি। তার ভাষ্য, ‘আজকের ঘটনা কোনোভাবেই মানতে পারছি না। তিনি সিনের মধ্যেই আমাকে মেরেছেন। আমার গাল ও চোখ ফুলে গেছে। শুটিংয়ে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’

 

