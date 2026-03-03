  2. বিনোদন

সামিয়া অথৈর অভিযোগ, তাকে মেরেছেন তানজিন তিশা

প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
ছোটপর্দার অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনেছেন আরেক অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ। আজ (৩ মার্চ) মানিকগঞ্জ রাফাত মজমুদার রিংকুর একটি নাটকের শুটিং চলাকালে এ ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছেন সামিয়া অথৈ। এ বিষয়ে জানতে তানজিন তিশার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বেশ কয়েকবার ফোন দিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে ফেসবুকে লাইভে সামিয়া অথৈ বলেন, ‘গতকাল প্রথম দিনের শুটিং ছিল। তানজিন তিশা আপুর জন্য একটা সুন্দর উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটি সে গ্রহণ করেনি। এ নিয়ে কিছু বলিনি। প্রথম সিন শুরু করতে তিনি আমাকে মেরে হাত রক্তাক্ত করে ফেলেছিল। মনিটরে দেখে শহীদুজ্জামান সেলিম ভাই ও রিংকু ভাই জানতে চাইল তোমাকে এভাবে মারল কেন? এক পর্যায়ে বলি- এর আগে যখন মুশফিক ফারহানের সঙ্গে নাটকে কাজ করতাম তখন তিশা আপু ফোন দিয়ে থ্রেট দিয়েছিল যে, ফারহানের সঙ্গে কাজ করতে পারবে না।’

তিনি বলেন, ‘শুধু আমাকেই নয়, কেয়া পায়েলসহ অনেককেই এমন থ্রেট দিয়েছিলেন তিনি। কেন কাজ করব না জানতে চাইলে উত্তরে তিশা আপু বলেন, ফারহান আমার জামাই হয়। বিষয়টি ফারহানকে জানিয়েছিলাম। সেটা এক-দুই বছর আগের কথা। সেই ক্ষোভ তিনি নিজের মধ্যে পুষে রেখেছেন কি না জানি না।’

এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আজ শেষ সিনে তিশা আপুকে চড় দেওয়ার দৃশ্য ছিল। চড় খেয়ে সে চলে যাবে। টেকনিক্যালি আস্তে করে তিশা আপুর গালে হাত লাগিয়েছি সিনের প্রয়োজনে। কিন্তু তিশা আপু সিনের মধ্যে আমাকে জোরে জোরে মেরেছে। আমার চোখ ফুলে গেছে। কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। তিনি এটা উদ্দেশ্যপ্রাণিতভাবে করেছেন।’

সামিয়া অথৈ বলেন, ‘এমন করার কারণ জানতে চাইলে তিনি আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। জানি না তিনি কিছু খেয়েছিলেন কি না। কারণ, গতকালও এমন খারাপ আচরণ করেছেন। ৪০ থেকে ৫০ মিনিট বাথরুমে ছিলেন। কি খায় জানি না। তার গা থেকে দুর্গন্ধ আসে। পাগলের মতো আচরণ করেছেন।

তিনি বলেন, তিনি নেশা করেন কি না জানি না। এটি আমি অভিনয়শিল্পী সংঘকে জানাবো বলতেই তিনি উত্তরে বলেন, ভাইরাল হতে চাও। একজন সিনিয়র শিল্পী হিসেবে তার দ্বারা এটা আশা করিনি। আমি ঢাকা ফেরত আসছি। আমার সঙ্গে সে অন্যায় করেছে। তার কাছে এটা আশা করিনি।’

