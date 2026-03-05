স্ক্রিনশট ফাঁস করে একঝাঁক নায়িকার নাম কেন প্রকাশ্যে আনলেন জয়

স্ক্রিনশট ফাঁস করে একঝাঁক নায়িকার নাম কেন প্রকাশ্যে আনলেন জয়
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি যে কোনো বিষয় নিয়ে খোলাখুলি মন্তব্য বা তথ্য শেয়ার করতে ভালোবাসেন। সে ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন তিনি। আজ (৫ মার্চ) বৃহস্পতিবার তিনি এমন একটি পোস্ট করেছেন যা বিশেষভাবে বিনোদন মহলে নজর কাড়ছে।
জয় ফেসবুকে একটি বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনের জন্য নির্বাচিত নায়িকাদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন। পোস্টে উল্লেখ করেছেন, তালিকাটি পাঠানোর আগে দীর্ঘ গবেষণা এবং ভাবনা চালানো হয়েছে। এই তালিকাটি দেখে জয় নিজেও জানতে পেরেছেন বর্তমানে কোন নায়িকাদের চাহিদা বেশি এবং কারা বাজারে জনপ্রিয়।
জয় লিখেছেন, ‘তালিকাটি দেখে আমিও জেনে নিলাম সত্যিকারের চাহিদা সম্পন্ন নায়িকা কারা। এর মধ্যে নতুন এবং পুরাতন শিল্পীর মিশ্রণ রয়েছে। হয়তো আরও দু-একজন বাদ পড়েছে, তবে ধারণা নিতে এটি যথেষ্ট।’
পোস্টের সঙ্গে একটি স্ক্রিনশটও শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞাপনের জন্য নির্বাচিত নায়িকাদের নামগুলো পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। তালিকায় থাকা নামগুলো হলো: বিদ্যা সিনহা মিম, তাসনিয়া ফারিন, জয়া আহসান, পরীমনি, নুসরাত ইমরোজ তিশা, অপু বিশ্বাস, নুসরাত ফারিয়া, শবনম ইয়াসমিন বুবলী, আজমেরি হক বাঁধন, পূর্ণিমা, পূজা চেরী, সাফা কবির, মেহজাবীন, তানজিন তিশা এবং শবনম ফারিয়া।
অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয় তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৯৭ সালে টেলিভিশন মাধ্যমে। সেই সময় থেকে তার পথচলা থেমে যায়নি; বরং ধারাবাহিকভাবে অভিনয় এবং সৃজনশীল কার্যক্রমে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন।
অভিনয়ের পাশাপাশি জয় নাটক এবং সিনেমা পরিচালনায়ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে তিনি ‘পাপকাহিনি সিজন ২’ নির্মাণ করছেন।
এমআই/এলআইএ