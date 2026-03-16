  2. বিনোদন

শাকিবের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন পূজা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
শাকিবের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন পূজা
পূজা চেরি ও শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

এক সময় ঢালিউডে জোর গুঞ্জন উঠেছিল- চিত্রনায়ক শাকিব খানের প্রেমে পড়েছেন অভিনেত্রী অভিনেত্রী পূজা চেরি। সেই গুঞ্জন এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাদের দ্বিতীয় ছবি ‘মায়া’ থেকে সরে দাঁড়ান পূজা-এমন কথাও শোনা গিয়েছিল চলচ্চিত্র অঙ্গনে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন অজানা প্রসঙ্গে কথা বলেন পূজা চেরি। সেখানে শাকিব খানের সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেন এই অভিনেত্রী।

পূজা বলেন, “যদি শাকিব খানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকত, তাহলে তার সঙ্গে সব কাজই করতাম। কিন্তু ‘গলুই’ সিনেমার পর আর কাজ হলো না কেন?”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। আমি ছোটবেলা থেকেই শাকিব ভাইয়াকে দেখে আসছি। একজন মানুষ ও অভিনেতা হিসেবে তাকে আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু প্রেম এত সহজ বিষয় না-মুখে বললেই প্রেম হয়ে যায় না।”

তবে কাজের ক্ষেত্রে দুজনের বোঝাপড়া ভালো ছিল বলেও জানান পূজা। তার ভাষায়, “আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ছিল। আসলে আমি যাদের সঙ্গেই কাজ করি, সবার সঙ্গেই ভালো বোঝাপড়া রাখার চেষ্টা করি।”

গুঞ্জন প্রসঙ্গে পূজা বলেন, “আমার মনে হয়, আমরা যদি ধোয়া তুলসী পাতাও হই, দর্শক নেতিবাচকভাবেই নেবেন- ‘ওদের মধ্যে প্রেম আছে’। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাইছিলাম কোনো স্ক্যান্ডালে না জড়িয়ে নিজের মতো করে কাজ করতে। শাকিব ভাইয়াও তার মতো কাজ করুক। এত স্ক্যান্ডাল নিয়ে কাজ করা কঠিন।”

এমএমএফ

