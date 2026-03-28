  2. বিনোদন

ধ্বংসের মুখে ইন্ডাস্ট্রি, তবুও শাকিব খানের জয়যাত্রা অব্যাহত

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ এএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
শাকিব খান।

দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গন এক সময় ছিল জমজমাট। কোটি কোটি টাকা লগ্নি হতো, মানসম্পন্ন সিনেমা নির্মিত হতো, আর সেই সিনেমা দেখার জন্য উপচেপড়া দর্শক দেখা যেত সিনেমা হলে। সেই সময়ে ইন্ডাস্ট্রির অনেক তারকাই নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন।

তবে ২০০৭ সালের পর থেকে ঢালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এককভাবে রাজত্ব করছেন শাকিব খান। ধ্বংসের প্রান্তে থাকা চলচ্চিত্রকে তিনি একাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে হাতেগোনা কিছু সিনেমা সফল হলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি অন্য কোনো নায়ক। কিন্তু শাকিব খান একের পর এক ব্যবসা সফল সিনেমা উপহার দিয়ে চলেছেন। তার সিনেমা দেখার জন্য সিনেমা হলে হাউজফুল শো হয়, আর প্রযোজকরা বিনিয়োগ করার সাহস পান।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ঢালিউডের একচেটিয়া নায়ক তিনি। ঢাকাই সিনেমার কিং খান, সুপারস্টার বা ভাইজান-সবই শাকিব খানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শুধু দেশেই নয়, গত দুই-তিন বছরে তিনি ওপার বাংলাতেও নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন এবং সেখানে দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন।

আজ (২৮ মার্চ) শাকিব খানের জন্মদিন। ১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন এই সুপারস্টার। বাবার চাকরির সুবাদে শৈশব-কৈশোর কাটে নারায়ণগঞ্জে। ছোটবেলায় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাকতালীয়ভাবে অভিনয়ের প্রতি তার ভালোবাসা জন্ম নেয়। সেই ভালোবাসা থেকেই ঢালিউডে প্রবেশ।

চলচ্চিত্রে শাকিবের পথচলা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে ‘সবাইতো সুখী হতে চায়’ সিনেমার মাধ্যমে। আফতাব খান টুলু পরিচালিত সিনেমাটিতে তার বিপরীতে ছিলেন কারিশমা শেখ। তবে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা হিসেবে খ্যাত ‘অনন্ত ভালোবাসা’ ১৯৯৯ সালের ২৮ মে মুক্তি পায়। এতে তার বিপরীতে ছিলেন মৌসুমীর ছোট বোন ইরিন জামান। সিনেমাটি ব্যবসায়িকভাবে তেমন সফল না হলেও শাকিবের প্রতি দর্শকের মনোযোগ তৈরি হয়।

পরের বছর তিনি শীর্ষ অভিনেত্রী শাবনূরের সঙ্গে ‘গোলাম’ (২০০০) সিনেমায় অভিনয় করেন, যা তাকে আলোচনায় আনে। এরপর প্রায় ৮ বছর তিনি বিভিন্ন সিনেমায় কাজ করেন, কিন্তু তার একচেটিয়া সফলতা শুরু হয় ২০০৬ সালে ‘কোটি টাকার কাবিন’ সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমার মাধ্যমে প্রথম অভিনয় করেন অপু বিশ্বাস এবং এরপর প্রায় ৯ বছর শাকিব খান-অপু বিশ্বাস জুটি ব্যবসা সফল সিনেমা উপহার দেয়।

শাকিব খানের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি। ঢাকাই সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পাওয়া নায়ক তিনি, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শীর্ষস্থান ধরে রাখা নায়কও তিনি। পাশাপাশি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেতাও শাকিব খান।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি কোটি কোটি দর্শকের ভালোবাসা ছাড়াও অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন- যেমন ৪টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১টি লাক্স চ্যানেল আই পারফরম্যান্স পুরস্কার, তিনটি বাচসাস ও চারটি সিজেএফবি পারফরম্যান্স পুরস্কার।

ব্যক্তিজীবনে শাকিব খান ২০০৮ সালে অপু বিশ্বাসের সঙ্গে গোপনে বিয়ে করেন। ২০১৭ সালে বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তাদের একটি সন্তান-আব্রাম খান জয়। বর্তমানে শাকিব ও অপু আলাদা থাকেন। এ ছাড়াও তিনি চিত্রনায়িকা বুবলীকেও বিয়ে করেছিলেন। এ সংসারে তাদের শেহজাদ খান বীর নামের এক ছেলে রয়েছে। বুবলীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছে।

আরও পড়ুন:
ছুটে চলেছে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, ১ কোটি টাকার টিকিট বিক্রি
আসিফকে নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য দিলেন মিল্টন খন্দকার

সব মিলিয়ে ঢাকাই সিনেমায় একক রাজত্ব বজায় রাখার পেছনে রয়েছে তার ধারাবাহিক ব্যবসা সফল সিনেমা, বিশাল জনপ্রিয়তা এবং দুই বাংলাতেই দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা। আর এই কারণেই আজও শাকিব খান ঢালিউডের অপরাজেয় রাজা।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সমুদ্রসৈকতে আজ শুরু হচ্ছে সিনেমার উৎসব

সমুদ্রসৈকতে আজ শুরু হচ্ছে সিনেমার উৎসব

দেশের পর আজ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

দেশের পর আজ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ‘বনলতা এক্সপ্রেস’

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাহাত ফতেহ আলী ও রুবাইয়াত জাহানের ‘প্রেম পিয়াসা’

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাহাত ফতেহ আলী ও রুবাইয়াত জাহানের ‘প্রেম পিয়াসা’