৩৪ বছর হাতের নখ কাটেন না তিনি
অনেকেই নখ বড় রাখতে পছন্দ করেন। বিশেষ করে নারীরা। নানান রঙের নেইলপলিশ দিয়ে বড় নখ সাজান। সৌন্দর্যের এক আলাদা মাত্রা যোগ করে রংবেরঙের বড় নখ। তবে সেটি খুব সামান্যই বড় থাকে। সপ্তাহে একদিন নখ কেটে সাইজ ঠিক রাখেন। কিন্তু জানেন কি? এক ব্যক্তি ৩৪ বছরে একবারও নখ কাটেননি।
ভিয়েতনামী শিল্পী লু কং হুয়েন নামের একজন ব্যক্তি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা হাতের নখের বিশ্বরেকর্ড করেছেন। তার নখের দৈর্ঘ্য ৫৯৪.৪৫ সেমি (১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি)। যা একটি প্রাপ্তবয়স্ক জিরাফের গড় উচ্চতার চেয়েও বেশি।
লু কং হুয়েনের প্রতিটি আঙুল থেকে ঝুলছে পেঁচানো ১৯ ফুট নখ। নানান রঙে সজ্জিত সেই নখগুলো। ৩৪ বছর আগে তিনি তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন শামান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে নখ কাটা বন্ধ করে দেন।
তার বাবা ছিলেন একজন শামান ছিলেন। শামান হলেন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, সাধারণত একজন মধ্যস্থতাকারী, যিনি অশুভ ও ভালো আত্মার জগতে প্রবেশ করতে এবং তাদের প্রভাবিত করতে পারেন।
ছোট থেকেই শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বাবার পথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পরে। কিন্তু এক সময় তার বাবা তাকে এই পেশাটি ভুলে যেতে বলেছিলেন, বলেছিলেন যে এটি খুব ঝামেলার এবং এর কোনো মূল্য নেই।
তবে শামান হওয়ার পথ থেকে ফিরে এলেও নখ আর কাটেননি। এগুলো বড় করতে থাকেন এবং এগুলো লম্বা হতে থাকে। তার কাছে মনে হতো নখগুলো কেটে ফেললে হয়তো তিনি মানসিক এবং শারীরিকভাবে অস্বস্তিকর বোধ করবেন। এমনকি নখ ছাঁটার কথা ভাবলেই তার ক্লান্তি এবং অসুস্থতা অনুভব হয়।
স্বাভাবিকভাবেই তার নখ মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। ভাঙা নখগুলো বাড়ির একটি আলমারিতে সযত্নে তুলে রেখেছেন তিনি। যদিও ভাঙা নখের টুকরো রেকর্ডের সময় গণনা করা হয়নি।
লু কং হুয়েন জানান, নখ বড় করা এতোটাও সহজ কাজ নয়। এর জন্য বিশেষ সতর্কতা এবং যত্নের প্রয়োজন। নখ কখনো ভেজা রাখেন না। বৃষ্টিতে কখনো ভিজে গেলে দ্রুত তা শুকিয়ে ফেলতে হয়। নখ ভিজে নরম হলে পড়ে যেতে পারে।
তিনি পেশায় একজন চিত্রকর। দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র আঁকেন তিনি। এত বড় নখ নিয়েও খুব স্বাভাবিকভাবে রং তুলি ধরতে পারেন এবং খুব ভালো আঁকেন তিনি। যা দেখে সবাই খুব অবাকও হোন। কাজ করার সময় প্রায়শই তার চারপাশে ভিড় জমে যায়। দর্শকরা কখনোই নেতিবাচক মন্তব্য করেন না। বরং তাদের কৌতূহল এত লম্বা নখ দিয়ে এত ভালো ছবি আঁকতে পারেন কীভাবে তিনি?
