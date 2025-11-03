  2. ফিচার

অল সোল ডে

প্রার্থনার আলোয় স্মৃতির দীপ

প্রিয়জনের কবরের পাশে বসে ধীরে ধীরে মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন এক তরুণী, ছবি তুলেছেন মাহবুব আলম

শরতের নরম আলো ফুরিয়ে আসে নভেম্বরের শুরুতেই। বাতাসে তখন এক ধরনের নীরবতা, যেন প্রকৃতিও থমকে দাঁড়ায় স্মৃতির আহ্বানে। প্রতি বছর ২ নভেম্বর খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা পালন করেন এক গভীর অনুভূতির দিন ‘অল সোল ডে’। এদিন তারা মনে করেন তাদের চলে যাওয়া প্রিয়জনদের, যাদের আর ছুঁয়ে দেখা যায় না, কিন্তু যাদের উপস্থিতি আজও হৃদয়ের ভেতর বেঁচে আছে নিঃশব্দ প্রার্থনায়।

ঢাকার ফার্মগেটের হলি রোজারি চার্চে সকাল থেকেই মানুষের আনাগোনা। হাতে ফুল, মোমবাতি আর হৃদয়ে স্মৃতি। কেউ মায়ের কবরের পাশে বসে ধীরে ধীরে মোমবাতি জ্বালান, কেউ নীরবে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন কপালে, চোখ ভিজে ওঠে অজান্তে। অল সোল ডে’তে প্রার্থনার এই আলো যেন শুধু মৃত আত্মার জন্য নয়, জীবিতদের আত্মার শান্তিরও এক উৎসব।

খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে বিশ্বাসীরা তাদের প্রিয়জনদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তারা মনে করেন, মৃত আত্মারা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই পরিশুদ্ধির পথে থাকে আর প্রার্থনা সেই আত্মাগুলোর মুক্তির পথকে সহজ করে দেয়।

হলি রোজারি চার্চের কবরস্থানে দেখা যায় অন্যরকম এক দৃশ্য। প্রতিটি কবর সাজানো ফুলে, জ্বলজ্বল করছে মোমবাতির আলোয়।

কেউ প্রার্থনা করছেন, কেউ নীরবে বসে প্রিয়জনের কথা ভাবছেন। কেউ আবার ছোট্ট বাচ্চার হাতে মোমবাতি ধরিয়ে দিচ্ছেন-যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যাক স্মৃতির এই শিখা।

রাত্রি নামলে চার্চের আঙিনা পরিণত হয় আলোকস্রোতে, অসংখ্য মোমবাতির ঝলকানি মিলেমিশে এক রহস্যময় অথচ প্রশান্তিময় পরিবেশ তৈরি করে।

অল সোল ডে কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি আসলে ভালোবাসার এক নিঃশব্দ প্রকাশ। এখানে নেই কোনো উৎসবের কোলাহল, নেই রঙিন সাজসজ্জা আছে কেবল নিভৃত প্রার্থনার আলো আর অনন্ত ভালোবাসার স্মৃতি।

যে মানুষগুলো একসময় হাসি, কথা আর জীবনের অংশ ছিলেন, আজ তারা শুধু নামের ফলকে রয়ে গেছেন। কিন্তু খ্রিস্টান বিশ্বাসীরা মনে করেন, মৃত্যু কোনো শেষ নয়; বরং আত্মার নতুন যাত্রা। প্রার্থনার এই দিনটি তাই একদিকে শোকের, আবার অন্যদিকে আশারও প্রতীক।

রাত্রি শেষে যখন চার্চের আঙিনা ফাঁকা হয়, তখনো মোমবাতির আলো জ্বলজ্বল করে কবরের ওপর। হয়তো নিভে যায় একসময়, কিন্তু স্মৃতির আলো তো নিভে না।

অল সোল ডে তাই কেবল মৃতদের নয়, জীবিতদের জন্যও এক উপলক্ষ-ভালোবাসাকে মনে করিয়ে দেওয়ার, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝে প্রার্থনায় ফিরে আসার।

